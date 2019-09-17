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РИА Новости

С-400 и "Панцири" создали воздушный щит на учениях "Центр-2019"

10:01 17.09.2019
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© РИА Новости . Евгений ОдиноковЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дивизионы зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" и расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" приступили к боевому дежурству на шести полигонах, где проходят учения "Центр-2019", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Созданный щит противовоздушной обороны позволяет обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели условного противника, в том числе самолеты и ракеты, изготовленные с использованием комплекса способов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения", - сказали в военном ведомстве.
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Главной задачей расчетов противовоздушной обороны Центрального военного округа в ходе учений "Центр-2019" является прикрытие районов сосредоточения войск от ударов авиации и крылатых ракет, средств дальнего радиолокационного обнаружения и постановщиков помех условного противника.
В учениях "Центр-2019" принимают участие около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.
К маневрам привлекаются воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республик Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
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Панцирь-С1С-400 «Триумф»РоссияБезопасность
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