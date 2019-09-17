Полиция завела дело из-за поджога дома экс-главы Нацбанка Украины

КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Полиция завела уголовное дело в связи с поджогом дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Киевской области.

Ранее во вторник Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей.

"Открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным полиции, в ночь на вторник охранник дома ночью услышал посторонний шум, когда мужчина вышел во двор, увидел возгорание кровли дома. Как отмечается, во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что неизвестный, который подозревается в совершении поджога, перелез через забор около 03.00 (совпадает с мск). Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимает меры по поиску злоумышленника. На месте работают правоохранители.

Пресс-секретарь управления Госслужбы по ЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что "огнем поврежден практически весь дом, потому что, скажем так, очаги возгорания находились в разных местах". "Относительно окончательной причины пожара, всех иных обстоятельств – на месте работает следственно-оперативная группа, она уже занимается выяснением обстоятельств", - цитирует Рубан сайт телеканала " 112.Украина ".

Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. Ранее она заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву и что она "рассказывает сказки". В сентябре Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве и заявила об атаке на свою семью.