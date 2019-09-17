Свободная игра или «развивашки». Что лучше для дошкольника?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, в какие игры играть с детьми, чтобы все остались довольны – и дети, и взрослые.
Как игры влияют на формирование эмоционального интеллекта и творческие способности дошкольника? Что делать, если играть с ребёнком скучно и совсем не хочется? Почему в продвинутых лицеях в расписании стоят "дворовые игры"? Разрешать ли дошкольнику играть в гаджеты? Правда ли, что чем проще игрушка, тем лучше?
Об этом в пятом эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают ведущего российского эксперта в области развития эмоционального интеллекта, автора первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Викторию Шиманскую. Рекомендации для родителей детей от 3 до 7 лет.
Ещё больше о детских играх можно узнать 12 октября на благотворительном фестивале "Family Tree Fest: живу, играю, помогаю!".
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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