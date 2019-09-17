Свободная игра или "развивашки". Что лучше для дошкольника?

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Это надолго Свободная игра или «развивашки». Что лучше для дошкольника?

Мечтая вырастить гения, заботливые родители расписывают жизнь дошкольника по часам. Если он и играет во что-то, то только в "развивающие" игры. Но свободная игра, например, в пиратов или принцесс, также важна для полноценного развития. Хотя взрослые относятся к ним как к чему-то второстепенному и неважному. Во что и как правильно играть с детьми?