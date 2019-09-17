Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T12:00Z
https://ria.ru/20190917/1558758475.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155875/81/1558758192_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_6d963fa920ab54426f6f6da75eb6caa3.jpg
РИА Новости
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Свободная игра или "развивашки". Что лучше для дошкольника?

12:00 17.09.2019
43
Это надолго
Свободная игра или «развивашки». Что лучше для дошкольника?
12:00
Мечтая вырастить гения, заботливые родители расписывают жизнь дошкольника по часам. Если он и играет во что-то, то только в "развивающие" игры. Но свободная игра, например, в пиратов или принцесс, также важна для полноценного развития. Хотя взрослые относятся к ним как к чему-то второстепенному и неважному. Во что и как правильно играть с детьми?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, в какие игры играть с детьми, чтобы все остались довольны – и дети, и взрослые.
Как игры влияют на формирование эмоционального интеллекта и творческие способности дошкольника? Что делать, если играть с ребёнком скучно и совсем не хочется? Почему в продвинутых лицеях в расписании стоят "дворовые игры"? Разрешать ли дошкольнику играть в гаджеты? Правда ли, что чем проще игрушка, тем лучше?
Об этом в пятом эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают ведущего российского эксперта в области развития эмоционального интеллекта, автора первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Викторию Шиманскую. Рекомендации для родителей детей от 3 до 7 лет.
Ещё больше о детских играх можно узнать 12 октября на благотворительном фестивале "Family Tree Fest: живу, играю, помогаю!".
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
001100
Обсудить 0
Это надолгоПодкаст
Рекомендуем
Страх оказаться в центре внимания
Страх оказаться в центре внимания
РИА
Новости
Сотрудник МЧС во время эвакуации собак из зоны паводка в Тулуне
Очевидец рассказал о животных, оказавшихся в беде при паводке под Тулуном
Актер Роберт Паттинсон
Стало известно, где будут снимать новый фильм про Бэтмена
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
Делегация Украины в ОБСЕ вновь попыталась лишить слова представителя Крыма
Лента
новостей
Генеральный директор Apple Тим Кук выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
МИД Турции осудил планы Израиля о присоединении Иорданской долины
Архиепископ Хариупольский Иоанн Реннето
Глава "Русского экзархата" принят в юрисдикцию Московского патриархата
Лин Лир и Норман Лир на церемонии награждения Золотой глобус
"Эмми": назван старейший лауреат премии
Набережная Киркенеса
"Европа изумляется". Жизнь самого русского города в Норвегии
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. 16 сентября 2019
Устинова признали виновным в травмировании омоновца на незаконной акции
Пляж в Римини
Опрос показал самые желанные турнаправления для россиян
Брайан Тёрк
Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео неопознанных объектов в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбы и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
15:10Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану, заявила Меркель
Лента новостейМолния