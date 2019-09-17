Число погибших при крушении лодки в Индии возросло до 24 человек

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Число погибших в результате крушения лодки с туристами в индийском штате Андхра-Прадеш возросло до 24 человек, сообщает издание Times of India со ссылкой на представителя Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF).
Инцидент произошел в воскресенье на реке Годавари. На борту лодки находились 60 человек, включая 11 членов экипажа. Ранее сообщалось о 12 погибших, однако позднее местные власти понизили эту цифру до 8.
Как сообщается, во вторник удалось обнаружить тела 15 человек.
"В общей сложности на данный момент из воды были подняты тела 24 человек, 15 из них были обнаружены во вторник, одно тело было найдено в понедельник и 8 в воскресенье", - заявил представитель NDRF.