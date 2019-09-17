Число погибших при крушении лодки в Индии возросло до 24 человек

Инцидент произошел в воскресенье на реке Годавари. На борту лодки находились 60 человек, включая 11 членов экипажа. Ранее сообщалось о 12 погибших, однако позднее местные власти понизили эту цифру до 8.

"В общей сложности на данный момент из воды были подняты тела 24 человек, 15 из них были обнаружены во вторник, одно тело было найдено в понедельник и 8 в воскресенье", - заявил представитель NDRF.