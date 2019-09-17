Эксперт прокомментировал возможные ограничения на продажу спиртного

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Право ограничивать продажу алкоголя в помещениях, расположенных в жилых домах, стоит отдать региональным властям. Об этом заявил RT глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Эту инициативу по ограничению отдать регионам или даже муниципальным образованиям. Там, у себя на местах, им виднее, стоит ли ограничивать продажу алкоголя в конкретном городе, районе или квартале.
Эксперт отметил, что в некоторых местах просто нет других помещений, кроме жилых домов, где можно было провести какие-то банкеты и прочие мероприятия. При этом он подчеркнул, что у субъектов всегда остается право ограничить продажу алкоголя "вплоть до сухого закона".
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что группа депутатов Госдумы разработала законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах.
Как отмечается в пояснительной записке, инициатива вызвана необходимостью обеспечивать общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания. В правительстве поддержали документ с условием его доработки ко второму чтению.