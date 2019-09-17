Эксперт прокомментировал возможные ограничения на продажу спиртного

Эту инициативу по ограничению отдать регионам или даже муниципальным образованиям. Там, у себя на местах, им виднее, стоит ли ограничивать продажу алкоголя в конкретном городе, районе или квартале.

Эксперт отметил, что в некоторых местах просто нет других помещений, кроме жилых домов, где можно было провести какие-то банкеты и прочие мероприятия. При этом он подчеркнул, что у субъектов всегда остается право ограничить продажу алкоголя "вплоть до сухого закона".