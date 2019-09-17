Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T09:51Z
https://ria.ru/20190917/1558758098.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155819/82/1558198227_0:233:3076:1963_1036x0_80_0_0_261df85b06885e7d1ae3de80c37e555f.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал возможные ограничения на продажу спиртного

09:51 17.09.2019
3131
© Александр КряжевВитрина с алкогольной продукцией
Витрина с алкогольной продукцией
© Александр Кряжев
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Право ограничивать продажу алкоголя в помещениях, расположенных в жилых домах, стоит отдать региональным властям. Об этом заявил RT глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Эту инициативу по ограничению отдать регионам или даже муниципальным образованиям. Там, у себя на местах, им виднее, стоит ли ограничивать продажу алкоголя в конкретном городе, районе или квартале.

Павел Шапкин
Эксперт отметил, что в некоторых местах просто нет других помещений, кроме жилых домов, где можно было провести какие-то банкеты и прочие мероприятия. При этом он подчеркнул, что у субъектов всегда остается право ограничить продажу алкоголя "вплоть до сухого закона".
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что группа депутатов Госдумы разработала законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах.
Как отмечается в пояснительной записке, инициатива вызвана необходимостью обеспечивать общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания. В правительстве поддержали документ с условием его доработки ко второму чтению.
Алкогольные напитки и сиропы на полках бара
06:28РИА Новости
На продажу спиртного в России могут ввести новые ограничения
21003130
Обсудить 10
Госдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ага, логики нет вообще! Если площадь менее 20 кв - закрываем, если больше - пусть работает, видимо от большей площади меньше шума). Депутаты медкомиссию проходят?
17 сентября, 10:07
iid10001
1100001
Рекомендуем
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Твери мужчина выбросил плакавшего внука сожительницы с четвертого этажа
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Лента
новостей
Вид Москвы. Архивное фото
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
В лаборатории онкологического диспансера
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Пункт продажи лотерейных билетов
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет
Автомобиль реанимации
В Башкирии мальчик, пять дней живший с трупом матери, попал в реанимацию
Алкогольные напитки и сиропы на полках бара
На продажу спиртного в России могут ввести новые ограничения
Сотрудник Мозырского пограничного отряда в межгосударственном пункте пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
Таможня и КГБ Белоруссии помогли остановить ввоз оружия в Россию с Украины
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
15:29Во Владимирской области потушили крупный пожар в хранилище картофеля
15:29Робот "Федор" пошутил о своей поломке
15:28Путин рассказал о работе по упрощению поставок израильских сельхозпродуктов
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбы и смартфонов
Лента новостейМолния