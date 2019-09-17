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РИА Новости

Около 80% экстремистских преступлений в России совершается в интернете

09:41 17.09.2019
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© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером
© Depositphotos / pressmaster
Мужчина сидит за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Большинство экстремистских преступлений в России совершается в интернете, в прошлом году они составили порядка 80% от общего числа подобных преступлений, заявил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных.
"И в целом необходима целенаправленная профилактическая работа в интернете, поскольку анализ экстремистской преступности показывает, что большинство деяний данной категории связаны с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности, а также возбуждением ненависти либо вражды именно посредством Всемирной паутины. Например, в прошедшем году они составили порядка 80 процентов от всех подобных преступлений", - заявил Ильиных в опубликованной в журнале "Полиция России" статье "Не допустить ненависти и вражды".
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В качестве примера необходимости проведения подобной профилактической работы представитель МВД привел проведенную с подростками и молодыми людьми профилактическую работу – они были последователями "деструктивной идеологии".
"В апреле 2019 года сотрудниками центров по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области и УМВД России Смоленской области проведена профилактическая работа с последователями деструктивной идеологии 2000-2005 годов рождения, которые, являясь учащимися различных образовательных заведений, в популярных социальных сетях размещали провокационные посты, идеализировали и оправдывали события 20-летней давности, когда 20 апреля 1999 года двое учеников школы Колумбайн в США совершили массовый расстрел учащихся", - рассказал Ильиных.
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По словам начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России, большинство таких людей узнают о радикальной идеологии через сайты и группы в соцсетях.
"Как показывает практика, большинству таких лиц радикальные идеи были внедрены в сознание посредством тематических сайтов сети интернет, которые, в свою очередь, начали активно формировать вокруг себя так называемые сетевые группы единомышленников, пропагандируя и распространяя деструктивную идеологию. Они затягивают подростков в закрытые группы в социальных сетях под любым предлогом (приглашение в "братство", "сообщество", возможное вознаграждение, бонусы, лайки и тому подобное)", - рассказал Ильиных.
Ка правило, подчеркнул Ильиных, под влияние подобных идей попадают дети и подростки, испытывающие дефицит внимания в кругу семьи, имеющие проблемы в общении со сверстниками, попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию.
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