Патрушев обсудил с японским коллегой взаимодействие в сфере безопасности

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Токио с новым генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой, обсудив вопросы взаимодействия двух стран, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.
"Николай Патрушев и Сигэру Китамура провели российско-японские консультации по безопасности, в ходе которых обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности", - говорится в сообщении.
Кроме того, рассмотрена ситуация в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере стратегической стабильности, а также тематика контроля над вооружением.
Отмечается, что в начале встречи Патрушев поздравил Китамуру с назначением на должность и отметил, что отношения России и Японии в целом стабильно и динамично развиваются.
"Секретарь Совета Безопасности России приветствовал усилия японского руководства, направленные на активизацию двусторонних связей, а также стремление к укреплению взаимного доверия, подчеркнув, что импульс этому процессу придают лидеры двух стран, в этом году встретившиеся уже трижды", - добавляется в сообщении.