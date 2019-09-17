Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T09:20Z
https://ria.ru/20190917/1558757306.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155125/60/1551256072_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_c94dd8cff19f34114acc1758c3f1b9cd.jpg
РИА Новости

Патрушев обсудил с японским коллегой взаимодействие в сфере безопасности

09:20 17.09.2019
295
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Токио с новым генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой, обсудив вопросы взаимодействия двух стран, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.
"Николай Патрушев и Сигэру Китамура провели российско-японские консультации по безопасности, в ходе которых обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности", - говорится в сообщении.
Кроме того, рассмотрена ситуация в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере стратегической стабильности, а также тематика контроля над вооружением.
Отмечается, что в начале встречи Патрушев поздравил Китамуру с назначением на должность и отметил, что отношения России и Японии в целом стабильно и динамично развиваются.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
13 сентября, 00:08РИА Новости
Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
"Секретарь Совета Безопасности России приветствовал усилия японского руководства, направленные на активизацию двусторонних связей, а также стремление к укреплению взаимного доверия, подчеркнув, что импульс этому процессу придают лидеры двух стран, в этом году встретившиеся уже трижды", - добавляется в сообщении.
211000
Обсудить 0
Николай ПатрушевЯпонияРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
РИА
Новости
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану, заявила Меркель
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время заседания рабочей группы по подготовке к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма ММПЦ МИА Россия сегодня. 17 января 2019
Нарышкин анонсировал выход фильма о российской атомной отрасли
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
Глава Sputnik Молдавия Новосадюк отверг обвинения в мошенничестве
Лента
новостей
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма
Парламент Крыма второго созыва начал работу
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков раскритиковал заявление о "формуле Зеленского" по Донбассу
Президент РФ Владимир Путин
Путин внес на рассмотрение ГД кандидатуры на пост аудиторов Счетной палаты
Мужчина сидит за компьютером
Около 80% экстремистских преступлений в России совершается в интернете
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
Очередная сессия Генассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
Ветеран Великой Отечественной войны и участники военно-патриотического общественного движения Юнармия
Собянин увеличил в два раза выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Институт Курчатова получил документы из архива СВР по атомному проекту СССР
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
15:29Во Владимирской области потушили крупный пожар в хранилище картофеля
15:29Робот "Федор" пошутил о своей поломке
15:28Путин рассказал о работе по упрощению поставок израильских сельхозпродуктов
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбы и смартфонов
Лента новостейМолния