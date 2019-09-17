Патрушев обсудил с японским коллегой взаимодействие в сфере безопасности

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Токио с новым генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой, обсудив вопросы взаимодействия двух стран, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.

"Николай Патрушев и Сигэру Китамура провели российско-японские консультации по безопасности, в ходе которых обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, рассмотрена ситуация в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере стратегической стабильности, а также тематика контроля над вооружением.

Отмечается, что в начале встречи Патрушев поздравил Китамуру с назначением на должность и отметил, что отношения России и Японии в целом стабильно и динамично развиваются.