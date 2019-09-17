Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне

ТЕГЕРАН, 17 сен — РИА Новости. Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша", — говорится в сообщении на его официальном сайте.

По словам Хаменеи, переговоры с Вашингтоном будут означать успех американской политики максимального давления на Иран в виде санкций и угроз, а также тот факт, что США смогут навязывать свои требования.

Однако в то же время он повторил ранее озвученную президентом Ирана Хасаном Роухани позицию, что в случае возврата США к ядерной сделке диалог может стать возможным.

Дональд Трамп ранее заявлял, что не готов ко встрече с властями Ирана без предварительных условий, при этом он неоднократно указывал на готовность к переговорам и без них.

В то же время агентство Блумберг сообщало, что Белый дом начал подготовку к возможным переговорам между Трампом и Роухани на полях Генассамблеи ООН.