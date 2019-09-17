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РИА Новости

Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне

09:12 17.09.2019 (обновлено: 15:02 17.09.2019)
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© Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВыступление верховного лидера Ирана Али Хаменеи. 17 сентября 2019
Выступление верховного лидера Ирана Али Хаменеи. 17 сентября 2019
© Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Выступление верховного лидера Ирана Али Хаменеи. 17 сентября 2019
ТЕГЕРАН, 17 сен — РИА Новости. Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша", — говорится в сообщении на его официальном сайте.
По словам Хаменеи, переговоры с Вашингтоном будут означать успех американской политики максимального давления на Иран в виде санкций и угроз, а также тот факт, что США смогут навязывать свои требования.
Однако в то же время он повторил ранее озвученную президентом Ирана Хасаном Роухани позицию, что в случае возврата США к ядерной сделке диалог может стать возможным.
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В то же время агентство Блумберг сообщало, что Белый дом начал подготовку к возможным переговорам между Трампом и Роухани на полях Генассамблеи ООН.
Однако в Тегеране, комментируя подобные сообщения, заявили, что у президента Ирана нет подобных планов.
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