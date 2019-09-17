В Кемерово пьяный водитель сбил насмерть школьника с велосипедом

На месте ДТП в Кемерово, где легковой автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода

КЕМЕРОВО, 17 сен — РИА Новости. Пьяный водитель в Кемерово насмерть сбил школьника, шедшего по обочине с велосипедом, и скрылся с места ДТП, он задержан, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло вечером в понедельник на Промышленновском шоссе в Рудничном районе Кемерово.

"Легковой автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода, который шел по обочине и вел рядом с собой велосипед. Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся. От полученных травм 13-летний потерпевший скончался до прибытия бригады скорой помощи", — информирует ведомство.

© ГУ МВД по Кемеровской области Задержанный водитель, который сбил школьника, шедшего по обочине с велосипедом в Кемерово © ГУ МВД по Кемеровской области Задержанный водитель, который сбил школьника, шедшего по обочине с велосипедом в Кемерово

По данным МВД, полицейские задержали скрывшегося водителя. "Им оказался 24-летний местный житель. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Инспекторы ГИБДД составили на водителя административные протоколы за оставление места ДТП, управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.