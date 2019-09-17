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РИА Новости

В Кемерово пьяный водитель сбил насмерть школьника с велосипедом

09:08 17.09.2019 (обновлено: 11:02 17.09.2019)
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© ГУ МВД по Кемеровской областиНа месте ДТП в Кемерово, где легковой автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода
На месте ДТП в Кемерово, где легковой автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода
© ГУ МВД по Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 17 сен — РИА Новости. Пьяный водитель в Кемерово насмерть сбил школьника, шедшего по обочине с велосипедом, и скрылся с места ДТП, он задержан, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
ЧП произошло вечером в понедельник на Промышленновском шоссе в Рудничном районе Кемерово.
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"Легковой автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода, который шел по обочине и вел рядом с собой велосипед. Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся. От полученных травм 13-летний потерпевший скончался до прибытия бригады скорой помощи", — информирует ведомство.
© ГУ МВД по Кемеровской областиЗадержанный водитель, который сбил школьника, шедшего по обочине с велосипедом в Кемерово
Задержанный водитель, который сбил школьника, шедшего по обочине с велосипедом в Кемерово
© ГУ МВД по Кемеровской области
Задержанный водитель, который сбил школьника, шедшего по обочине с велосипедом в Кемерово
По данным МВД, полицейские задержали скрывшегося водителя. "Им оказался 24-летний местный житель. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.
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Инспекторы ГИБДД составили на водителя административные протоколы за оставление места ДТП, управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Также заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы. Следствие готовит ходатайство об аресте подозреваемого.
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ГУ МВД по Кемеровской областиКемеровоПроисшествия
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