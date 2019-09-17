В Гонконге восемь человек пострадали при сходе с рельсов поезда в метро

ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Восемь человек пострадали в Гонконге при сходе с рельсов поезда в метрополитене, сообщает газета Восемь человек пострадали в Гонконге при сходе с рельсов поезда в метрополитене, сообщает газета South China Morning Post

Инцидент произошел во вторник утром вблизи станции "Хун Хом", что привело к частичной приостановке движения поездов на этой ветке метрополитена.

Services suspended on East Rail line after MTR train carrying passengers in Hong Kong derails https://t.co/D5yY3jR35I via @SCMPHongKong — SCMP News (@SCMPNews) 17 сентября 2019 г.

Как сообщает издание со ссылкой на министра транспорта, прибывшего на место происшествия, в результате ЧП пострадали восемь человек.

Газета отмечает, что инцидент произошел в точке перевода путей, где ранее шел ремонт.