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РИА Новости

В Гонконге восемь человек пострадали при сходе с рельсов поезда в метро

08:49 17.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на Гонконг
Вид на Гонконг
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Восемь человек пострадали в Гонконге при сходе с рельсов поезда в метрополитене, сообщает газета South China Morning Post.
Инцидент произошел во вторник утром вблизи станции "Хун Хом", что привело к частичной приостановке движения поездов на этой ветке метрополитена.
Как сообщает издание со ссылкой на министра транспорта, прибывшего на место происшествия, в результате ЧП пострадали восемь человек.
Газета отмечает, что инцидент произошел в точке перевода путей, где ранее шел ремонт.
Источник также сообщил изданию, что на путях не нашли никаких подозрительных и посторонних предметов.
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