Экс-глава Нацбанка Украины заявила, что неизвестные сожгли ее дом

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом.

В конце августа она сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. По словам экс-чиновницы, ей угрожает украинский олигарх Игорь Коломойский. В сентябре Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки и заявила об атаке на свою семью.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие. Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается", — цитирует ее издание "theБабель"

По словам экс-главы Нацбанка, во время пожара в доме никого не было, никто не пострадал.

В свою очередь, представитель управления полиции в Киевской области Николай Жукович сообщил, что поджог — одна из версий возгорания дома Гонтаревой, в то же время не исключаются другие версии: неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. Возбуждено уголовное дело.