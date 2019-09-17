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РИА Новости

Экс-глава Нацбанка Украины заявила, что неизвестные сожгли ее дом

08:47 17.09.2019 (обновлено: 12:01 17.09.2019)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovГлава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом.
В конце августа она сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. По словам экс-чиновницы, ей угрожает украинский олигарх Игорь Коломойский. В сентябре Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки и заявила об атаке на свою семью.
"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие. Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается", — цитирует ее издание "theБабель".
По словам экс-главы Нацбанка, во время пожара в доме никого не было, никто не пострадал.
В свою очередь, представитель управления полиции в Киевской области Николай Жукович сообщил, что поджог — одна из версий возгорания дома Гонтаревой, в то же время не исключаются другие версии: неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. Возбуждено уголовное дело.
Президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду на скорейшее раскрытие дела о поджоге, говорится в сообщении его офиса в Telegram-канале.
Валерия Гонтарева
4 сентября, 15:39РИА Новости
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1007011436
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