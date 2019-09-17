Летевший в Пекин самолет Air Astana вернулся в Нур-Султан

АЛМА-АТА, 17 сен – РИА Новости. Самолет Airbus A321neo авиакомпании Air Astana, вылетевший из Нур-Султана в Пекин, вернулся в аэропорт столицы Казахстана по технической причине, посадка прошла штатно, сообщил перевозчик.

"Самолёт Airbus A321neo, выполнявший рейс KC 227 по направлению "Нур-Султан - Пекин", вернулся в аэропорт вылета по технической причине. После взлёта сработала сигнализация, сообщающая о проблеме в системе индикации параметров работы двигателя. В соответствии с инструкциями безопасности полетов экипаж принял решение вернуться в аэропорт для устранения неисправности. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в комментарии авиакомпании.