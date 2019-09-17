Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T08:43Z
https://ria.ru/20190917/1558756359.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:55:2248:1320_1036x0_80_0_0_81f26b5b4838573ebf475acbd4e4959f.jpg
РИА Новости

Летевший в Пекин самолет Air Astana вернулся в Нур-Султан

08:43 17.09.2019
2138
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
АЛМА-АТА, 17 сен – РИА Новости. Самолет Airbus A321neo авиакомпании Air Astana, вылетевший из Нур-Султана в Пекин, вернулся в аэропорт столицы Казахстана по технической причине, посадка прошла штатно, сообщил перевозчик.
По данным Air Astana, инцидент произошел в понедельник.
Самолет авиакомпании iFly
11 сентября, 08:18РИА Новости
Самолет iFly вернулся в Екатеринбург из-за технической неисправности
"Самолёт Airbus A321neo, выполнявший рейс KC 227 по направлению "Нур-Султан - Пекин", вернулся в аэропорт вылета по технической причине. После взлёта сработала сигнализация, сообщающая о проблеме в системе индикации параметров работы двигателя. В соответствии с инструкциями безопасности полетов экипаж принял решение вернуться в аэропорт для устранения неисправности. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в комментарии авиакомпании.
Согласно сообщению, 128 пассажиров продолжили путешествие на другом авиалайнере.
Самолет Boeing 737 авиакомпании FlyDubai
30 августа, 08:36РИА Новости
Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
Авиакомпания направила официальный запрос производителям самолета для уточнения ситуации.
Авиакомпания "Эйр Астана" (Air Astana) - крупнейший авиаперевозчик Казахстана. Маршрутная сеть "Эйр Астаны" включает более 60 международных и внутренних рейсов.
300002
Обсудить 0
Нур-СултанAirbus A321Эйр АстанаПекинВ мире
Рекомендуем
Пожарные в Италии
На севере Италии произошел взрыв и пожар на НПЗ компании Eni
РИА
Новости
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Utair объяснила, зачем предлагает на своих рейсах никотиновые "конфеты"
Крах фондового рынка
Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Лента
новостей
Председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков награжден люксембургским орденом
Газопровод OPAL
Газопровод OPAL
IV Ежегодная конференция о будущем медицины пройдет в Санкт-Петербурге
IV Ежегодная конференция о будущем медицины пройдет в Санкт-Петербурге
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Вид Москвы. Архивное фото
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
В лаборатории онкологического диспансера
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:34Меркель не видит предпосылок для снятия эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду
15:31В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
15:29Во Владимирской области потушили крупный пожар в хранилище картофеля
15:29Робот "Федор" пошутил о своей поломке
15:28Путин рассказал о работе по упрощению поставок израильских сельхозпродуктов
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
Лента новостейМолния