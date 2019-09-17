Летевший в Пекин самолет Air Astana вернулся в Нур-Султан

АЛМА-АТА, 17 сен – РИА Новости. Самолет Airbus A321neo авиакомпании Air Astana, вылетевший из Нур-Султана в Пекин, вернулся в аэропорт столицы Казахстана по технической причине, посадка прошла штатно, сообщил перевозчик.
По данным Air Astana, инцидент произошел в понедельник.
"Самолёт Airbus A321neo, выполнявший рейс KC 227 по направлению "Нур-Султан - Пекин", вернулся в аэропорт вылета по технической причине. После взлёта сработала сигнализация, сообщающая о проблеме в системе индикации параметров работы двигателя. В соответствии с инструкциями безопасности полетов экипаж принял решение вернуться в аэропорт для устранения неисправности. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в комментарии авиакомпании.
Согласно сообщению, 128 пассажиров продолжили путешествие на другом авиалайнере.
Авиакомпания направила официальный запрос производителям самолета для уточнения ситуации.
Авиакомпания "Эйр Астана" (Air Astana) - крупнейший авиаперевозчик Казахстана. Маршрутная сеть "Эйр Астаны" включает более 60 международных и внутренних рейсов.