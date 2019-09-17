Спасатели вытащили двух пьяных мужчин из Москвы-реки

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спасатели нашли в Москве-реке недалеко от Новоспасского моста двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения и вытащили их из воды, сообщает во вторник столичный главк МЧС.

Ночью 17 сентября в 2.11 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве сообщили о находящихся в воде людях у Новоспасского моста, куда были направлены пожарно-спасательные подразделения.

"Спасателями поисково-спасательной станции "Крымский мост" Московской городской поисково-спасательной службы на поверхности акватории реки Москвы в 30 метрах от берега были обнаружены и спасены двое мужчин с признаками алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.