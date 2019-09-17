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РИА Новости

Нефть дешевеет после удорожания на 15%

08:22 17.09.2019 (обновлено: 13:39 17.09.2019)
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© REUTERS / Ahmed Jadallah/File PhotoНефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал компании Aramco в Саудовской Аравии
Нефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал компании Aramco в Саудовской Аравии
© REUTERS / Ahmed Jadallah/File Photo
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Стоимость нефти во вторник утром коррекционно снижается после скачка цен почти на 15% из-за рисков на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,87%, до 68,42 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,24%, до 61,89 доллара за баррель. В понедельник после открытия торгов цена Brent подскочила на 19%, WTI - на 16%, после чего рост замедлился до 8-9%. К вечеру понедельника удорожание вновь ускорилось и достигло 15%. В среднем нефть подорожала из-за событий в Саудовской Аравии на 13%.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти - Саудовская Аравия - после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 17:26РИА Новости
В ООН осудили атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
Риск новых нападений и опасения по поводу того, что королевству не удастся в короткие сроки восстановить добычу, подтолкнули нефтяные цены на 15% вверх.
Ситуация на Ближнем Востоке может ухудшиться на фоне подозрений США против Ирана, что может ещё какое-то время поддерживать нефтяные цены, считает аналитик Cityindex Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), чье мнение приводит агентство Рейтер. "Однако давайте также не забывать о том, что сейчас ситуация со спросом не так хороша, что быстро снизит цены. Недавняя промышленная статистика по Китаю оказалась негативной", - отметила эксперт.
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Майк ПомпеоЭкономикаСаудовская АравияЦены на нефтьBrentСША
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