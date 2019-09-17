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РИА Новости

Жители Москвы смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

08:10 17.09.2019 (обновлено: 13:40 17.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПитбультерьер
Питбультерьер
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства в десяти столичных парках с 23 сентября по 6 октября, сообщается на сайте мэра столицы во вторник.
С 23 сентября по 6 октября в столичных парках пройдет акция "Защити своего питомца", приуроченная ко Всемирному дню борьбы против бешенства. Ее главные цели — профилактика этого опасного заболевания и информирование горожан о его последствиях.
"Привить питомца можно будет в десяти столичных зеленых зонах — парках "Сокольники", "Отрадное", "Ангарские пруды", "Садовники", "Красная Пресня", в парке Олимпийской деревни, Перовском парке, в скверах "Надежда" и имени Федора Полетаева, а также в Бирюлевском дендропарке", - говорится в сообщении.
Кроме того, в эти дни в городских парках будут дежурить машины ветеринарной помощи, где жители смогут сделать своему питомцу прививку. Всего организуют более 40 дополнительных мобильных и стационарных пунктов. Некоторые разместят на площадках для выгула. С полным списком можно ознакомиться на сайте мэра. Бесплатно привить питомца можно будет также в 28 подразделениях государственной ветслужбы столичных округов.
Ветеринар проводит осмотр
1 сентября, 15:00РИА Новости
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Добавляется, что в рамках акции в учебных заведениях Москвы проведут лекции. Детям на таких лекциях расскажут об истории заболевания, его основных признаках и путях распространения, а также напомнят о правилах обращения с домашними и дикими животными. Лекции пройдут также в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина и Российском университете дружбы народов. Студентам расскажут о том, как в Москве организована работа по профилактике бешенства.
"На лекциях, которые будут проходить в учебных заведениях Москвы, ветеринарные специалисты расскажут, какие способы борьбы с бешенством существуют и какие животные помогли разработать вакцину. Кроме того, будут дежурить автомобили ветеринарной помощи, где любой желающий может бесплатно вакцинировать своего питомца против бешенства. Москвичи должны ответственно относиться к вопросу вакцинации своих домашних животных против бешенства", - цитирует сайт председателя столичного Комитета ветеринарии города Алексея Сауткина.
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