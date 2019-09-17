Жители Москвы смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства в десяти столичных парках с 23 сентября по 6 октября, сообщается на Москвичи и гости столицы смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства в десяти столичных парках с 23 сентября по 6 октября, сообщается на сайте мэра столицы во вторник.

С 23 сентября по 6 октября в столичных парках пройдет акция "Защити своего питомца", приуроченная ко Всемирному дню борьбы против бешенства. Ее главные цели — профилактика этого опасного заболевания и информирование горожан о его последствиях.

"Привить питомца можно будет в десяти столичных зеленых зонах — парках "Сокольники", "Отрадное", "Ангарские пруды", "Садовники", "Красная Пресня", в парке Олимпийской деревни, Перовском парке, в скверах "Надежда" и имени Федора Полетаева, а также в Бирюлевском дендропарке", - говорится в сообщении.

Кроме того, в эти дни в городских парках будут дежурить машины ветеринарной помощи, где жители смогут сделать своему питомцу прививку. Всего организуют более 40 дополнительных мобильных и стационарных пунктов. Некоторые разместят на площадках для выгула. С полным списком можно ознакомиться на сайте мэра. Бесплатно привить питомца можно будет также в 28 подразделениях государственной ветслужбы столичных округов.

Добавляется, что в рамках акции в учебных заведениях Москвы проведут лекции. Детям на таких лекциях расскажут об истории заболевания, его основных признаках и путях распространения, а также напомнят о правилах обращения с домашними и дикими животными. Лекции пройдут также в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина и Российском университете дружбы народов. Студентам расскажут о том, как в Москве организована работа по профилактике бешенства.