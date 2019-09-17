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РИА Новости

Ущерба поставкам нефти в Японию из-за атаки на саудовские НПЗ пока нет

07:48 17.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 17 сен – РИА Новости. Ущерба для поставок нефти в Японию на сегодняшний день нет, сказал журналистам министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара.
"К этому часу мне не докладывали, что нанесен какой-либо ущерб поставкам нефти в Японию", -приводит слова министра агентство Киодо.
В то же время он дать понять, что Япония готова принять меры для обеспечения нормальной жизни населения и деятельности предприятий.
"Можно предполагать, что ситуация может затянуться. Мы примем меры для того, чтобы не было отрицательного влияния на жизнь населения и экономику", - подчеркнул Сугавара.
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Япония располагает запасом нефти, которого ей хватит на 230 дней. Таким образом, министр дал понять, что использование этого резерва также может рассматриваться.
Ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что его страна "находится в тесном взаимодействии с США и другими заинтересованными странами, занимается сбором информации и анализом ситуации".
В ночь на субботу в Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников на НПЗ Абкайк и Хурайс государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco возникли пожары. Позже йеменские повстанцы-хуситы взяли ответственность на себя и заявили, что атака была предпринята 10 беспилотными летательными аппаратами.
В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.
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