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РИА Новости

Избирательные участки открылись на парламентских выборах в Израиле

07:11 17.09.2019 (обновлено: 10:49 17.09.2019)
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© РИА Новости / Амир Шааль / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле
Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле
© РИА Новости / Амир Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен — РИА Новости. Досрочные выборы в кнессет 22-го созыва проходят во вторник в Израиле. В 7:00 избирательные участки открылись в крупных городах; в небольших населенных пунктах, а также в больницах, тюрьмах и следственных изоляторах участки открываются на час позже — в 8:00.
Всего в стране, по данным израильского ЦИК, в этот день работают порядка 10,5 тысячи участков.
За несколько часов до начала голосования одна из партий, претендовавших на депутатские места в парламенте, отказалась от выборов. Таким образом, из 30 партийных списков осталось 29.
"Для каждой партии мы печатаем 8,5 миллиона бюллетеней, и если вдруг партия не участвует в выборах, нам приходится уничтожать все 8,5 миллиона", — сказал РИА Новости официальный представитель израильского ЦИК Гиора Пордес.
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Впервые в истории Израиля досрочные выборы проводятся менее чем через полгода после предыдущих. По итогам голосования 9 апреля 2019 года партия "Ликуд", набравшая наибольшее число мандатов, так и не смогла сформировать коалицию парламентского большинства из 61 депутата в 120-местном кнессете и добилась роспуска законодательного органа.
В Израиле чуть меньше 6,5 миллиона избирателей, наделенных правом голоса. "Я очень надеюсь, что многие придут голосовать. На прошлых выборах в кнессет 21-го созыва проголосовали 68 процентов избирателей. Учитывая, что десять процентов постоянно живут за границей и не голосуют, это была неплохая явка", — сказал представитель ЦИК.
Чтобы увеличить явку, день голосования объявлен в Израиле выходным. Закрыты также школы и детские сады. Общественный транспорт, включая электропоезда, работает бесплатно. В целях безопасности в день выборов израильская армия блокировала палестинские территории Западного берега реки Иордан и закрыла КПП на границе с сектором Газа.
Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Избирательные участки охраняют около 20 тысяч полицейских и служащих пограничной полиции. Часть представителей служб безопасности в местах массового скопления людей работает в штатском.
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Непосредственно на самих участках за соблюдением закона о выборах будут следить наблюдатели ЦИК.
"Наблюдатели — это наши глаза на участках. Они должны удостовериться, что все избиратели голосуют сами, что на членов избирательной комиссии не оказывается давление. <…> У каждого наблюдателя по четыре-пять участков, которые он проверяет в течение дня. Наблюдатели не имеют полномочий как-либо вмешиваться в процесс голосования. <…> Ночью в процессе подсчета голосов на трех тысячах выбранных нами участках будет вестись видеосъемка", — пояснил представитель израильского ЦИК.
Несмотря на то что с предыдущих выборов прошло менее полугода, свыше 50 тысяч граждан будут голосовать впервые — речь идет о новых репатриантах старше 18 лет и о тех, кто достиг совершеннолетия за последние месяцы.
Согласно данным израильского статистического бюро, 79 процентов обладателей права голоса — евреи, 16 процентов — арабы (мусульмане, христиане и друзы), еще пять процентов — христиане других национальностей и граждане, не имеющие конфессиональной принадлежности.
Голосование продлится до 22:00. В небольших городах и поселках избирательные участки закроются чуть раньше — в 20:00. Сразу после закрытия всех избирательных участков будут опубликованы первые exit poll.
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