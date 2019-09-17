Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России

По его словам, злокачественные опухоли мозга могут проявляться общемозговой симптоматикой — головной болью, иногда сопровождающейся тошнотой и рвотой, снижением уровня бодрствования или нарушением сознания.

Кобяков добавил, что уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на сто тысяч населения, или около 34 тысяч впервые выявленных случаев в год. При этом злокачественные опухоли составляют чуть более 30 процентов, или от 9,5 тысячи до 10,5 тысячи новых случаев в год.