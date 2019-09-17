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РИА Новости

Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России

07:12 17.09.2019 (обновлено: 10:56 17.09.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВ лаборатории онкологического диспансера
В лаборатории онкологического диспансера
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в интервью телеканалу RT рассказал об основных признаках развития рака мозга.
По его словам, злокачественные опухоли мозга могут проявляться общемозговой симптоматикой — головной болью, иногда сопровождающейся тошнотой и рвотой, снижением уровня бодрствования или нарушением сознания.
"Либо очаговой неврологической симптоматикой — нарушения движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, затруднения речи, памяти, сужение полей зрения. Кроме того, одним из вариантов первых симптомов опухоли головного мозга является возникновение эпилептиформных припадков", — отметил специалист.
Кобяков добавил, что уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на сто тысяч населения, или около 34 тысяч впервые выявленных случаев в год. При этом злокачественные опухоли составляют чуть более 30 процентов, или от 9,5 тысячи до 10,5 тысячи новых случаев в год.
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Самая проблемная опухоль головного мозга, подчеркнул врач, — это глиобластома, поскольку она возникает сразу в форме четвертой степени злокачественности. Однако, заявил специалист, случаи полного выздоровления от глиобластомы также бывают.
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РоссияРИА НаукаОбщество
Популярные комментарии
Больше болеют. Намного больше. В нашем доме, где 700 квартир (2000 чел.), за последние 5 лет заболели 122 человека - опухоль мозга. Получается грубо 25 заболеваний на 1000 чел. за 5 лет. Или 2500 на 100 тыс.
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