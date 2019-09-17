Мурадов прокомментировал идею о втором названии Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.
Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой придать Республике Крым дополнительное историческое название "Таврида". При этом, по его словам, крымское общество пока не готово к такому решению. Позже подобная инициатива была озвучена на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды", который прошел в Симферополе.
"Подобное предложение должно пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку. Затем сформированная и аргументированная позиция может быть оформлена в виде обращения в Государственный совет Республики Крым", - сказал Мурадов.
По его словам, пока предложение о придании республике дополнительного названия является инициативой греческой общины и ряда других общественных организаций Крыма.
"Таврика" ("Таврида", "Таврия") - древнее название Крыма. Изначально Таврикой древние греки называли южный берег Крыма, а в период раннего Средневековья это название использовалось для всего Крыма. "Таврида" - название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году. Полуостров назывался Тавридой до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской советской социалистической республики.
Современное название "Крым" стало широко использоваться только после XIII века, предположительно, по названию города "Къырым", который после захвата Северного Причерноморья монголами являлся резиденцией наместника хана Золотой Орды.