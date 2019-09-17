Мурадов прокомментировал идею о втором названии Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой придать Республике Крым дополнительное историческое название "Таврида". При этом, по его словам, крымское общество пока не готово к такому решению. Позже подобная инициатива была озвучена на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды", который прошел в Симферополе.

"Подобное предложение должно пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку. Затем сформированная и аргументированная позиция может быть оформлена в виде обращения в Государственный совет Республики Крым", - сказал Мурадов.

По его словам, пока предложение о придании республике дополнительного названия является инициативой греческой общины и ряда других общественных организаций Крыма.

"Таврика" ("Таврида", "Таврия") - древнее название Крыма. Изначально Таврикой древние греки называли южный берег Крыма, а в период раннего Средневековья это название использовалось для всего Крыма. "Таврида" - название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году. Полуостров назывался Тавридой до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской советской социалистической республики.