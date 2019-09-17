В Крыму рассказали, как относятся на международных площадках к крымчанам

Главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019

Главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Отношение к крымчанам на международных площадках в последнее время изменилось, теперь их выступления представители других стран слушают особенно внимательно, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее на открывшемся в Варшаве совещании ОБСЕ по правам человека член официальной делегации Украины попытался лишить слова представителя Крыма, главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую. Несмотря на протесты, главред продолжила выступление и пригласила присутствующих посетить Крым, чтобы самим оценить ситуацию с правами человека в регионе. Волконская отметила, что Крым ежегодно посещают по 150 иностранных делегаций.

"Как показало очередное совещание ОБСЕ в Варшаве, Крым действительно переходит в наступление на международной арене. Все чаще крымским делегатам предоставляют слово на самых авторитетных площадках, при этом жалкие протесты украинской стороны остаются гласом вопиющего в пустыне. Если ранее к крымчанам только прислушивались, то теперь внимательно слушают", - сказал РИА Новости Молохов.