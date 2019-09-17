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РИА Новости

В Крыму рассказали, как относятся на международных площадках к крымчанам

06:47 17.09.2019
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© Фото : страница OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) в FacebookГлавный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
Главный редактор Крымской газеты Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
© Фото : страница OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) в Facebook
Главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Отношение к крымчанам на международных площадках в последнее время изменилось, теперь их выступления представители других стран слушают особенно внимательно, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее на открывшемся в Варшаве совещании ОБСЕ по правам человека член официальной делегации Украины попытался лишить слова представителя Крыма, главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую. Несмотря на протесты, главред продолжила выступление и пригласила присутствующих посетить Крым, чтобы самим оценить ситуацию с правами человека в регионе. Волконская отметила, что Крым ежегодно посещают по 150 иностранных делегаций.
"Как показало очередное совещание ОБСЕ в Варшаве, Крым действительно переходит в наступление на международной арене. Все чаще крымским делегатам предоставляют слово на самых авторитетных площадках, при этом жалкие протесты украинской стороны остаются гласом вопиющего в пустыне. Если ранее к крымчанам только прислушивались, то теперь внимательно слушают", - сказал РИА Новости Молохов.
При этом Молохов подчеркнул, что намерен выступить на очередной 42-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, которая пройдет 24 сентября.
Штаб-квартира ОБСЕ
Вчера, 19:55Сказано в эфире
"Суть отношения". Политолог о выходке представителя Украины в ОБСЕУкраинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма. Комментируя в эфире радио Sputnik ситуацию, политолог Семен Уралов отметил, что такая позиция напоминает идеологию украинских националистов.
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