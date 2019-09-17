Камчатские депутаты запретили продавать несовершеннолетним вейпы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен — РИА Новости. Камчатские депутаты приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним, сообщает пресс-служба краевого парламента.

В принятии такого решения депутаты ссылаются на заявления Минздрава России, который еще в 2017 году призывал ограничить на территории страны продажу вейпов и электронных сигарет.

"Электронные системы доставки никотина появились достаточно недавно, порядка шести лет назад. Их влияние на организм человека не изучено. По данным Всемирной организации здравоохранения, они не подвергались независимому тестированию, а жидкости для вейпов имеют очень широкий разброс токсичности. Потенциально это может иметь серьезные последствия для мозга. Позиция Роспотребнадзора — вейпы и электронные сигареты способствуют вызыванию никотиновой зависимости и формируют привычку к курению", — приводит пресс-служба слова председателя Законодательного собрания Камчатского края Валерия Раенко.

Также отмечается, что парламентарии уже предусмотрели штрафы за нарушение этого запрета, дополнив соответствующей статьей административный закон региона. Нарушителям среди простых граждан грозят штрафы от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям — от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 150 тысяч рублей.