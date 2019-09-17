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РИА Новости

На продажу спиртного в России могут ввести новые ограничения

06:28 17.09.2019 (обновлено: 09:19 17.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАлкогольные напитки и сиропы на полках бара
Алкогольные напитки и сиропы на полках бара
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В правительстве поддержали законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах, сообщает "Коммерсант".
В распоряжении издания есть копия отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
Документ подготовила группа депутатов от "Единой России". Как отмечается в пояснительной записке, инициатива вызвана необходимостью обеспечивать общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания.
Авторы указывают, что население недовольно тем, что кафе и бары находятся в жилых домах.
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В правительстве отметили, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции, но "концептуально" там поддержали законопроект при условии его доработки ко второму чтению.
В среду, 18 сентября, документ рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. По данным источника издания, близкого к комитету, в целом его планируется поддержать и новые нормы могут быть приняты уже в эту сессию.
Отмечается, что инициатива грозит закрытием примерно десяти тысяч заведений по всей стране, прежде всего точкам по продаже пива. Как предупреждают участники рынка, расширение площадей сделает их бизнес нерентабельным.
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Госдума РФКонстантин ЧуйченкоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Давно пора это сделать и кроме того все алко маркеты ошраничить по времени работы. С 11 часов минимум и до 18 максимум, и перевести в раздел гос предприятий. Пора трезветь граждане алкоголики и туниядцы.
17 сентября, 06:55
Vlad Nik
786023100
В алкомаркет ты можешь предъявить претензии .. а за каждым шалманом где будут продавать палёнку надзирающего не поставишь...И зачем нести бред про безработных?..
17 сентября, 06:54
Крах Либерализма
77111025
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