На продажу спиртного в России могут ввести новые ограничения

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В правительстве поддержали законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах, сообщает В правительстве поддержали законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах, сообщает "Коммерсант"

В распоряжении издания есть копия отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Документ подготовила группа депутатов от "Единой России". Как отмечается в пояснительной записке, инициатива вызвана необходимостью обеспечивать общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания.

Авторы указывают, что население недовольно тем, что кафе и бары находятся в жилых домах.

В правительстве отметили, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции, но "концептуально" там поддержали законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

В среду, 18 сентября, документ рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. По данным источника издания, близкого к комитету, в целом его планируется поддержать и новые нормы могут быть приняты уже в эту сессию.