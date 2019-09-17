Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в своей бывшей школе, в ее доме нашли автомат Калашникова, сообщает телеканал Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в своей бывшей школе, в ее доме нашли автомат Калашникова, сообщает телеканал Fox News

По данным полиции, 18-летняя Алексис Уилсон сообщила своим коллегам, что "собирается застрелить 400 человек ради забавы" и продемонстрировала видео того, как стреляет из недавно приобретенного оружия. Позднее сотрудники полиции обнаружили в доме девушки автомат Калашникова и шесть магазинов.

По заявлению шерифа, мать Уилсон знала о наличии у дочери оружия, однако не предала этому какого-либо значения, поскольку "Алексис всегда стреляла из оружия и раньше охотилась".