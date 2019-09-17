Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом

ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск спустя более чем год заявил, что слова pedo guy, которыми он публично обозвал британского дайвера Вернона Ансуорта, вовсе не означали "педофил", говорится в документах суда.

"Pedo guy было распространенным ругательством в Южной Африке, где я вырос. Это синоним "гадкого старикашки"… Я не имел намерения обвинить господина Ансуорта в совершении актов педофилии", - приводятся в документах пояснения Маска.

Ансуорт участвовал в июне 2018 года в масштабной операции по спасению 12 детей и тренера из пещеры в Таиланде. Он обнаружил их местонахождение в пещере и собрал команду, которой удалось их спасти.

Маск и его компания SpaceX направили в Таиланд небольшую подводную лодку собственного устройства и прислали в помощь дайвера. Ансуорт в одном из интервью заявил, что подлодку невозможно использовать, что это лишь пиар-трюк и что Маск может "засунуть свою подлодку в одно место".

После этого Маск неоднократно обзывал дайвера педофилом и насильником детей. В письмах к журналистам американских изданий Маск продвигал теорию о том, что Ансуорт специально поселился в Таиланде, чтобы жениться на несовершеннолетней. На фоне критики Маск удалил твиты и извинился, заявив, что делал свои заявления под влиянием эмоций.