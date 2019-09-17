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РИА Новости

В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней

05:25 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Юшенков / Перейти в фотобанкКарантин африканской чумы свиней
Карантин африканской чумы свиней
© РИА Новости / Алексей Юшенков
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Карантин африканской чумы свиней
ТОКИО, 17 сен – РИА Новости. Первые случаи африканской чумы свиней обнаружены в Южной Корее около границы с КНДР, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на министерство сельского хозяйства.
В понедельник на ферме около города Пхаджу недалеко от межкорейской границы был зафиксирован случай гибели пяти свиней. Днем позже специалисты подтвердили, что причиной гибели стала африканская чума свиней. На трех фермах в этом районе придется уничтожить 4000 свиней. Введен карантин на убой и перемещение свиней.
Четыре месяца назад Северная Корея сообщила о вспышке этого заболевания во Всемирную организацию по охране здоровья животных. В прошлом году первые случаи заражения были зафиксированы в Китае. Затем заболевание было зафиксировано в Монголии и Вьетнаме.
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