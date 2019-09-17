В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков

ХАН-ШЕЙХУН (Сирия), 17 сен — РИА Новости. Сирийские военные обнаружили в окрестностях недавно освобожденного города Хан-Шейхун в провинции Идлиб пещеру, которая оказалась крупной базой боевиков, сообщил журналистам бригадный генерал Абдель Керим Мейхун.

В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск— Алеппо.

"Наши бойцы обнаружили эту пещеру после освобождения южных районов провинции Идлиб, которое произошло в конце августа. Здесь был не только мощный укрепрайон, но и множество разнообразного оружия и экипировки боевиков: вот каска, обмундирование, противогаз, а вот лента для крупнокалиберного пулемета и гранаты для РПГ", — сказал Мейхун.

По его словам, площадь пещеры — около десяти тысяч квадратных метров, здесь разветвленная система ходов, были оборудованы командный пункт с картой районов Хан-Шейхун и Мурек, полевой госпиталь и помещения для сна. "Каждый из них (ходов. — Прим. ред.) тянется не менее чем на 200 метров. Узнать эту цифру точнее невозможно без риска для жизни: уходя, боевики спешно заминировали все, что успели. За один день мы смогли разминировать только вот этот грот. Дальше дороги пока нет, там еще не успели поработать наши саперы", — добавил сирийский генерал.

Кроме того, по словам бригадного генерала Мейхуна, эту пещеру могли использовать представители "Белых касок", где "в отдельном "офисе" под флагом своей организации монтировали видео о том, что сирийская армия якобы применяла химическое оружие против мирного населения".

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.