Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Мать актера театра и кино Александра Числова Валентина Числова в эфире передачи "Прямой эфир" на телеканале Мать актера театра и кино Александра Числова Валентина Числова в эфире передачи "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" заявила, что ее выгнали из дома.

По словам 84-летней Числовой, после смерти сына ее выставили на улицу из квартиры, которая принадлежала актеру и которую он завещал своей племяннице Светлане. Мать артиста добавила, что при этом Светлана, приходящаяся ей внучкой, пожелала ей смерти.

"Выгнала и мои вещи выкинула за дверь. Я говорю: "Куда же мне? Мне же сына похоронить надо", — посетовала она.

Числова отметила, что ее собственный дом сгорел и теперь ей негде жить.

Племянница актера, в свою очередь, утверждает, что ее бабушка преувеличивает и что ее не выгоняли.

"Пусть хоть сегодня заезжает в эту квартиру и здесь живет", — парировала Светлана, однако Числова заявила, что это неправда.

Александр Числов родился в 1964 году в Грозном, окончил театральную студию "Гармония", в 1989 году дебютировал в кино, снявшись в небольших ролях сразу в трех фильмах: "Процесс", "Жизнь по лимиту" и "Беспредел".

Он исполнял в основном роли второго плана в фильмах и сериалах. Артист снялся в таких картинах, как "Курочка Ряба" (1994), "Любить по-русски 2" (1996), "Вор" (1997), "Ледниковый период" (2002), "Испанский вояж Степаныча" (2006), "Легенда № 17" (2012), "Здрасьте, я ваш папа!"(2013), "Человек из будущего" (2016) и многих других.