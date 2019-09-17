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РИА Новости

Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома

04:11 17.09.2019 (обновлено: 11:32 17.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Числов
Актер Александр Числов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Мать актера театра и кино Александра Числова Валентина Числова в эфире передачи "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" заявила, что ее выгнали из дома.
По словам 84-летней Числовой, после смерти сына ее выставили на улицу из квартиры, которая принадлежала актеру и которую он завещал своей племяннице Светлане. Мать артиста добавила, что при этом Светлана, приходящаяся ей внучкой, пожелала ей смерти.
"Выгнала и мои вещи выкинула за дверь. Я говорю: "Куда же мне? Мне же сына похоронить надо", — посетовала она.
Числова отметила, что ее собственный дом сгорел и теперь ей негде жить.
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Биография Александра Числова
Племянница актера, в свою очередь, утверждает, что ее бабушка преувеличивает и что ее не выгоняли.
"Пусть хоть сегодня заезжает в эту квартиру и здесь живет", — парировала Светлана, однако Числова заявила, что это неправда.
Александр Числов родился в 1964 году в Грозном, окончил театральную студию "Гармония", в 1989 году дебютировал в кино, снявшись в небольших ролях сразу в трех фильмах: "Процесс", "Жизнь по лимиту" и "Беспредел".
Он исполнял в основном роли второго плана в фильмах и сериалах. Артист снялся в таких картинах, как "Курочка Ряба" (1994), "Любить по-русски 2" (1996), "Вор" (1997), "Ледниковый период" (2002), "Испанский вояж Степаныча" (2006), "Легенда № 17" (2012), "Здрасьте, я ваш папа!"(2013), "Человек из будущего" (2016) и многих других.
Актер умер 29 августа в возрасте 54 лет. Причиной смерти стала пневмония.
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Александр ЧисловРоссияОбщество
Популярные комментарии
При нынешней власти такое уже никого не удивляет: из когда-то образованного, культурного, доброго народа победившего фашизм, кучка кретинов в руководстве страны, сотворили из людей алчных зверей.
17 сентября, 05:02
НпНе помню dedushka
900017
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