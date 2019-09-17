Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли планируют создать новый прибор на основе лазера, который будет использоваться в урологии для лечения мочекаменной болезни, следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно этим материалам, Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) по заказу АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона Росатома) должен разработать так называемый лазерный литотриптор нового поколения. Литотрипсия — метод лечение мочекаменной болезни, подразумевающий под собой дистанционное (без прямого вмешательства в организм) или контактное разрушение камней в почках или мочеточниках при помощи разных видов энергии.

"Лазерный литотриптор предназначен для использования в урологическом отделении любой клинической больницы. Имеющиеся тенденции к росту заболеваемости мочекаменной болезни делают актуальным наличие оборудования для малоинвазивных и эффективных методов лечения, сокращающих расходы на лечение и сроки пребывания в стационаре", - отмечается в техническом задании на работу.

Саровскому ядерному центру в рамках нынешней работы предстоит к 2022 году изготовить экспериментальный образец лазерного литотриптора и проверить в лабораторных условиях, насколько эффективно можно дробить камни в почках и мочеточниках с помощью нового прибора.

Особенностью разрабатываемого прибора станет то, что его основу составит твердотельный лазер с диодной накачкой, с генерацией смешанного лазерного излучения двух длин волн и микросекундной длительностью импульса.

"Разработка новых методов воздействия на биологические ткани, основанных на использовании двухволнового лазерного источника излучения микросекундной длительности для литотрипсии, позволит предложить новые эффективные технологии лечения заболеваний, имеющих большой удельный вес в структуре урологических заболеваний", - поясняется в техническом задании.

Такой подход "обеспечит возможность эффективной и безопасной контактной лазерной литотрипсии", указывается в техзадании.