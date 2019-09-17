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РИА Новости

Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса

03:31 17.09.2019 (обновлено: 06:31 17.09.2019)
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© Fotolia / fotogestoeberКрах фондового рынка
Крах фондового рынка
© Fotolia / fotogestoeber
КОПЕНГАГЕН, 17 сен — РИА Новости. Снижение доходности 30-летних гособлигаций США до исторических минимумов свидетельствует о приближении нового экономического кризиса, заявил в интервью РИА Новости главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
В конце августа доходности 30-летних гособлигаций США снижалась на фоне волатильности на мировых рынках и увеличения рисков для мировой экономики. При этом 28 августа показатель падал до 1,905%, что стало новым историческим минимумом.
"Да, конечно", — сказал Якобсен, отвечая на вопрос, является ли такое резкое снижение доходности по облигациям предвестником нового кризиса.
"В особенности, если мы говорим об одновременном снижении процентных ставок и кривой доходности. Эти два фактора являются предвестниками отрицательного роста, который в свою очередь, окажет влияние на активы", — пояснил собеседник агентства.
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"Мы обращаем много внимания на вероятность рецессии, потому что, когда она происходит, активы теряют в цене порядка 25%. То есть, если у вас классический портфель и вы ничего не предпринимаете, в ходе рецессии, вы теряете 25%, а то и все 50% от его базовой стоимости", — заключил он.
Полную версию интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.
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