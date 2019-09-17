Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру спорта Павлу Колобкову предложение официально признать рэп-баттлы видом спорта и отметил "схожесть" творчества современных российских рэп-исполнителей с поэзией акмеистов Серебряного века.
"Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом. Прошу Вас распорядиться проанализировать возможность включения состязаний рэп-исполнителей во всероссийский реестр видов спорта и дать свою оценку данной инициативе", — говорится в письме, копия которого находится в распоряжении РИА Новости.
По мнению депутата, подобные явления необходимо всячески поддерживать и стимулировать, а действующим российским законодательством предусмотрено большое количество мер поддержки для признанных видов спорта и спортивных дисциплин.
"Считаю, что рэп-баттлы полностью соответствуют требованиям приказа Министерства спорта Российской Федерации № 702 "Об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения". За последнее время очень часто элементы массовой культуры признавались спортом даже на международном уровне, как, например, брейкинг в качестве разновидности танцевального спорта", — говорится в письме.
Власов отметил, что рэп-баттлы очень популярны. "Подобно литературным обществам, существовавшим в Российской империи, данные состязания раскрывают всю красоту русского языка, способствуют его развитию и популяризации среди молодежи, а творчество отечественных рэп-исполнителей очень схоже с творчеством русских поэтов-акмеистов Серебряного века", — подчеркнул парламентарий.