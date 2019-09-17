Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта

"Считаю, что рэп-баттлы полностью соответствуют требованиям приказа Министерства спорта Российской Федерации № 702 "Об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения". За последнее время очень часто элементы массовой культуры признавались спортом даже на международном уровне, как, например, брейкинг в качестве разновидности танцевального спорта", — говорится в письме.