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РИА Новости

Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России

03:14 17.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкДва раввина
Два раввина
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен - РИА Новости. Члены еврейского фонда "Керен ха-Йесод" в ходе встречи в рамках конференции в Москве поблагодарят президента РФ Владимира Путина за низкий уровень антисемитизма в России, сообщил РИА Новости представитель фонда Сэм Грундверг.
Президент РФ Владимир Путин 17 сентября выступит в Москве перед участниками международной конференции фонда "Керен ха-Йесод" и встретится с руководством организации.
"Нам была предоставлена привилегия встретиться с президентом, получили возможность в первую очередь выразить нашу благодарность за ситуацию в России сейчас, не только в Москве, во всей России, ситуацию с еврейским сообществом, которое не сталкивается с антисемитизмом благодаря президенту", - сказал Грундверг.
"Один из поводов для благодарности со стороны организации - это очень низкий уровень антисемитизма, практически его отсутствие", - уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин
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Организация учреждена в 1920 году, имеет филиалы в 45 странах мира, штаб-квартира фонда находится в Иерусалиме.
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Владимир ПутинРоссияИзраильВ мире
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