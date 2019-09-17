Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен - РИА Новости. Члены еврейского фонда "Керен ха-Йесод" в ходе встречи в рамках конференции в Москве поблагодарят президента РФ Владимира Путина за низкий уровень антисемитизма в России, сообщил РИА Новости представитель фонда Сэм Грундверг.

Президент РФ Владимир Путин 17 сентября выступит в Москве перед участниками международной конференции фонда "Керен ха-Йесод" и встретится с руководством организации.

"Нам была предоставлена привилегия встретиться с президентом, получили возможность в первую очередь выразить нашу благодарность за ситуацию в России сейчас, не только в Москве, во всей России, ситуацию с еврейским сообществом, которое не сталкивается с антисемитизмом благодаря президенту", - сказал Грундверг.

"Один из поводов для благодарности со стороны организации - это очень низкий уровень антисемитизма, практически его отсутствие", - уточнил он.