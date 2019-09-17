Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Британские спутники связи OneWeb будут впервые запущены с космодрома Байконур ориентировочно 19 декабря, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.

В июне 2015 года Роскосмос подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный.

В апреле 2019 года генеральный директор компании "Главкосмос" (дочка Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов сообщил РИА Новости, что первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур планируется провести в четвертом квартале 2019 года, с космодрома Восточный - во втором квартале 2020 года. Всего с Байконура намечается 9 пусков, с Восточного - 8 пусков, с Куру - 4 пуска (один уже проведен в феврале 2019 года).

"Главкосмосом" и компаниями Arianespace и Starsem подготовлены совместные предложения о запуске космических аппаратов OneWeb с космодрома Байконур ориентировочно 19 декабря", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эта дата подлежит утверждению после детального планирования технологических операций. "В целом все находится в высокой степени готовности", - добавил представитель пресс-службы госкорпорации.

В апреле 2019 года главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель в интервью газете Australian заявил, что на ракетах "Союз" с декабря планируется запускать по три десятка спутников каждый месяц в течение 20 месяцев. Он отметил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.