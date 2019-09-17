Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T03:06Z
https://ria.ru/20190917/1558754459.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155017/12/1550171291_6:0:774:432_1036x0_80_0_0_7e8e3fba86582fd01d009e9bb6152b21.jpg
РИА Новости

Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура

03:06 17.09.2019
889
© Фото : страница Greg Wyler в TwitterСпутники в лаборатории компании OneWeb
Спутники в лаборатории компании OneWeb
© Фото : страница Greg Wyler в Twitter
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Британские спутники связи OneWeb будут впервые запущены с космодрома Байконур ориентировочно 19 декабря, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
В июне 2015 года Роскосмос подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный.
В апреле 2019 года генеральный директор компании "Главкосмос" (дочка Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов сообщил РИА Новости, что первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур планируется провести в четвертом квартале 2019 года, с космодрома Восточный - во втором квартале 2020 года. Всего с Байконура намечается 9 пусков, с Восточного - 8 пусков, с Куру - 4 пуска (один уже проведен в феврале 2019 года).
"Главкосмосом" и компаниями Arianespace и Starsem подготовлены совместные предложения о запуске космических аппаратов OneWeb с космодрома Байконур ориентировочно 19 декабря", - сказал собеседник агентства.
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
28 августа, 17:14РИА Новости
Россия готова запускать спутники OneWeb на ракетах "Протон"
По его словам, эта дата подлежит утверждению после детального планирования технологических операций. "В целом все находится в высокой степени готовности", - добавил представитель пресс-службы госкорпорации.
В апреле 2019 года главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель в интервью газете Australian заявил, что на ракетах "Союз" с декабря планируется запускать по три десятка спутников каждый месяц в течение 20 месяцев. Он отметил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.
OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
16 мая, 10:30РИА Новости
Первые спутники OneWeb доставят на Байконур в конце лета, сообщил источник
601003
Обсудить 3
OneWebКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосРоссия
Рекомендуем
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
В лаборатории онкологического диспансера
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Лента
новостей
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Американский актер Бред Питт
Брэд Питт удивился "беспорядку" на МКС
Международная космическая станция
Астронавт НАСА назвал русскую музыку за ужином на МКС "приятной переменой"
Вид Москвы. Архивное фото
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Пункт продажи лотерейных билетов
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Автомобиль реанимации
В Башкирии мальчик, пять дней живший с трупом матери, попал в реанимацию
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет
Девушки на Крымской набережной в Москве
Синоптики рассказали, когда ожидать третью волну бабьего лета в Москве
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Собянин: городские службы помогут депутатам МГД выполнять наказы москвичей
15:38В Твери предъявили обвинение мужчине, скинувшему ребенка с четвертого этажа
15:36Госдума поддержала проект об изменении порядка внесения поправок к КоАП
15:35На Ставрополье мужчина ударил ножом прибывшего на вызов полицейского
15:35Индия успешно испытала ракету Astra класса "воздух-воздух"
15:34Меркель не видит предпосылок для снятия эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду
15:31В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
15:29Во Владимирской области потушили крупный пожар в хранилище картофеля
15:29Робот "Федор" пошутил о своей поломке
15:28Путин рассказал о работе по упрощению поставок израильских сельхозпродуктов
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
Лента новостейМолния