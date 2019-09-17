Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Каждый пятый россиянин выезжает на выделенную полосу для общественного транспорта, нарушая правила дорожного движения, 13% из них уточнили, что поступают так только когда сильно опаздывают, говорится в исследовании Авто Mail.ru.

Более 90% респондентов чаще всего получают штрафы за несоблюдение скоростного режима. Второе место занимает неправильное движение по разметке (5%), тройку замыкают штрафы за неправильную парковку (2%). Только 7% опрошенных заявили, что соблюдают скоростные ограничения.

При этом большинство нарушителей скоростного режима (64%) отметили, что превышают скорость в пределах допустимых, "бесплатных", 20 километров в час, четверть признались, что часто ездят намного быстрее положенного на участках без камер.

Каждый пятый респондент (20%) отметил, что периодически выезжают на выделенную полосу для общественного транспорта, при этом 13% из них уточнили, что делают это только когда сильно опаздывают. Регулярно выезжают на выделенную полосу, несмотря на наличие камер, только 1% автомобилистов.

Исследование также показало, что 88% водителей следят за расположением камер. При этом более трети (35%) автомобилистов используют приложения в смартфонах, радар-детектор установлен у 22%. Отвечая на вопрос о своем отношении к частным камерам-треногам, более 80% опрошенных отметили, что считают такой способ заработка бесчестным. Однако 15% уверены, что это такая же работа, как и все остальные, а на дорогах все должны следовать правилам.