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РИА Новости

Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу

03:03 17.09.2019
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© РИА Новости / Артем ЖитеневРазметка выделенной полосы для движения общественного транспорта в Москве. Архивное фото
Разметка выделенной полосы для движения общественного транспорта в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Каждый пятый россиянин выезжает на выделенную полосу для общественного транспорта, нарушая правила дорожного движения, 13% из них уточнили, что поступают так только когда сильно опаздывают, говорится в исследовании Авто Mail.ru.
Более 90% респондентов чаще всего получают штрафы за несоблюдение скоростного режима. Второе место занимает неправильное движение по разметке (5%), тройку замыкают штрафы за неправильную парковку (2%). Только 7% опрошенных заявили, что соблюдают скоростные ограничения.
При этом большинство нарушителей скоростного режима (64%) отметили, что превышают скорость в пределах допустимых, "бесплатных", 20 километров в час, четверть признались, что часто ездят намного быстрее положенного на участках без камер.
Каждый пятый респондент (20%) отметил, что периодически выезжают на выделенную полосу для общественного транспорта, при этом 13% из них уточнили, что делают это только когда сильно опаздывают. Регулярно выезжают на выделенную полосу, несмотря на наличие камер, только 1% автомобилистов.
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Исследование также показало, что 88% водителей следят за расположением камер. При этом более трети (35%) автомобилистов используют приложения в смартфонах, радар-детектор установлен у 22%. Отвечая на вопрос о своем отношении к частным камерам-треногам, более 80% опрошенных отметили, что считают такой способ заработка бесчестным. Однако 15% уверены, что это такая же работа, как и все остальные, а на дорогах все должны следовать правилам.
Исследование проводилось с 25 июня по 2 июля 2019 года.
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