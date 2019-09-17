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РИА Новости

В России предложили изменить правила ухода в отпуск

02:20 17.09.2019 (обновлено: 07:22 17.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Россиянам предложили предоставить возможность уходить в отпуск по новым правилам — например, подавать заявление в электронной форме.
Законопроект, предусматривающий цифровизацию трудовых отношений, внесли в Госдуму в конце июня тридцать депутатов нижней палаты.
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Суть законопроекта

В Трудовой кодекс вводятся новые положения о юридически значимых сообщениях сторон трудового договора, с которыми трудовое законодательство или трудовой договор связывают возникновение, изменение либо прекращение трудовых отношений.
В частности, предлагается, что юридически значимые сообщения сторон трудового договора могут передаваться как в личном присутствии сторон трудового договора, так и путем направления документа по почте, а также с помощью электронных средств коммуникации.
Имеется в виду использование электронных или иных технических средств, которые позволяют воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сообщения.
В текущем тексте законопроекта содержится норма, что соответствующий ФЗ вступает в силу с 1 октября 2019 года. При этом законопроект еще не прошел первое чтение, дата его не назначена.
Последняя на данный момент стадия прохождения документа — получение заключения от правового управления Госдумы. Его специалисты каких-либо замечаний концептуального характера не выдали.
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Комментарий депутата

Один из авторов законопроекта, депутат Гаджимет Сафаралиев в интервью РБК пояснил, что в России проходит цифровизация, и в будущем многие вопросы будут решаться по-другому.
В качестве примера он привел тот факт, что уже сейчас россиянам не нужно подавать заявление для поездок в командировку.
Касательно сроков принятия закона Сафаралиев предположил, что это может произойти до конца года.
"Этот законопроект, я думаю, примут с учетом всех согласований — в лучшем случае к Новому году", — сказал он.
Сообщения ряда СМИ о том, что якобы с 1 октября заявление на отпуск уже можно будет подать в электронном виде, депутат опроверг.
"У нас много чего пишут журналисты. Сейчас бездонный интернет — что угодно писать могут. У нас инициатива вносится — и уже пишут, что ее приняли", — пояснил он.
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Правительство внесло в Госдуму закон об оплачиваемых учебных отпускахЗаконопроект об оплачиваемых учебных отпусках предполагает ратификацию конвенции, принятой на 59-й сессии генеральной конференции Международной организации труда.
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Госдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
И что это даёт? Ну отправишь заявление электронно вместо бумажки, все равно отпрашиваться надо и отпустят ли - большой вопрос. Задолбали законы, от которых толку как от козла молока.
17 сентября, 04:07
iid10001
4400002
ну да...очень оригинально! Ты по электронке посылаешь заявление на отпуск,в ответ тебя посылают в живую на....
17 сентября, 07:12
алексей
1470003
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