В России предложили изменить правила ухода в отпуск

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Россиянам предложили предоставить возможность уходить в отпуск по новым правилам — например, подавать заявление в электронной форме.

Законопроект, предусматривающий цифровизацию трудовых отношений, внесли в Госдуму в конце июня тридцать депутатов нижней палаты.

Суть законопроекта

В Трудовой кодекс вводятся новые положения о юридически значимых сообщениях сторон трудового договора, с которыми трудовое законодательство или трудовой договор связывают возникновение, изменение либо прекращение трудовых отношений.

В частности, предлагается, что юридически значимые сообщения сторон трудового договора могут передаваться как в личном присутствии сторон трудового договора, так и путем направления документа по почте, а также с помощью электронных средств коммуникации.

Имеется в виду использование электронных или иных технических средств, которые позволяют воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сообщения.

В текущем тексте законопроекта содержится норма, что соответствующий ФЗ вступает в силу с 1 октября 2019 года. При этом законопроект еще не прошел первое чтение, дата его не назначена.

Последняя на данный момент стадия прохождения документа — получение заключения от правового управления Госдумы. Его специалисты каких-либо замечаний концептуального характера не выдали.

Комментарий депутата

Один из авторов законопроекта, депутат Гаджимет Сафаралиев в интервью РБК пояснил, что в России проходит цифровизация, и в будущем многие вопросы будут решаться по-другому.

В качестве примера он привел тот факт, что уже сейчас россиянам не нужно подавать заявление для поездок в командировку.

Касательно сроков принятия закона Сафаралиев предположил, что это может произойти до конца года.

"Этот законопроект, я думаю, примут с учетом всех согласований — в лучшем случае к Новому году", — сказал он.

Сообщения ряда СМИ о том, что якобы с 1 октября заявление на отпуск уже можно будет подать в электронном виде, депутат опроверг.