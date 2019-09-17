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РИА Новости

Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца

02:09 17.09.2019 (обновлено: 10:32 17.09.2019)
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© Управление МВД России по Приморскому краюСотрудники полиции Евгений Мельничук и Ариф Мурадханов со спасенной девочкой и ее мамой
Сотрудники полиции Евгений Мельничук и Ариф Мурадханов со спасенной девочкой и ее мамой
© Управление МВД России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен — РИА Новости. Двух инспекторов ДПС, которые помогли спасти семимесячную девочку, наградили во Владивостоке, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
"Во время несения службы к сотрудникам ДПС Евгению Мельничуку и Арифу Мурадханову обратился водитель одной из машин и попросил о помощи. Он рассказал, что в салоне находится его семимесячная дочь, у которой резко ухудшилось самочувствие вплоть до потери сознания. Полицейские немедленно включили проблесковые маяки и, подавая звуковые сигналы, сопроводили машину, в которой находилась девочка, до клинической больницы", — сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Ирина Сырова.
Начальник УМВД Николай Афанасьев вручил инспекторам благодарственные письма. Полицейские навестили девочку после выздоровления.
Сотрудник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю майор полиции Николай Братик, спасший тонущего в море ребенка, находясь в отпуске в Анапе
5 августа, 16:24РИА Новости
В Анапе отдыхавший росгвардеец спас тонущего ребенка
21031117
Обсудить 9
Николай АфанасьевРоссияПриморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
а, в чем именно подвиг? Ну обратились..включили маяки и с сиреной прокатились до больнички, где врачи спасли ребенка? В чем именно подвиг? Обычная работа полицейского в любой стране мира, служить и защищать? Или теперь любой пук будет возводится в ранг подвига? Да не тот случай, что бы в СМИ кричать..
17 сентября, 09:57
МЗМария Заказчикова
1000116
Хорошая новость!Радуешься,когда действительно есть еще хорошие люди!
17 сентября, 09:36
Калязин
1000001
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