Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца

"Во время несения службы к сотрудникам ДПС Евгению Мельничуку и Арифу Мурадханову обратился водитель одной из машин и попросил о помощи. Он рассказал, что в салоне находится его семимесячная дочь, у которой резко ухудшилось самочувствие вплоть до потери сознания. Полицейские немедленно включили проблесковые маяки и, подавая звуковые сигналы, сопроводили машину, в которой находилась девочка, до клинической больницы", — сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Ирина Сырова.