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РИА Новости

Посольство Украины выразило протест против поездки делегации Чехии в Крым

02:01 17.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 17 сен – РИА Новости. Украинское посольство в Праге в заявлении, опубликованном на его сайте, выразило протест против посещения Крыма делегацией из Чехии.
В состав делегации входили бывший замглавы компартии республики Йозеф Скала, писательница Ленка Прохазкова, замруководителя Экономической палаты города Усти-над-Лабем Йиржи Калах и гражданский активист Марек Обртел.
"Особую обеспокоенность вызывает информация о том, что участники этой группы провели переговоры с представителями российской оккупационной власти "об организации туристических групповых заездов" из Чехии на оккупированный Крым, что явилось бы прямым нарушением режима санкций Евросоюза", - говорится в документе посольства Украины в Праге.
Одновременно с чешской делегацией в Крыму побывали также два представителя общественной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" (ВСПР) Михайло Тяско и Васил Джуган, которые ранее входили в состав делегации ВСПР, принятой в начале сентября президентом Чехии Милошем Земаном. Их посольство Украины обвинило в попытке дестабилизации ситуации в своей стране.
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"К сожалению, это является дальнейшим подтверждением того, что упомянутая организация (ВСПР) действует в духе и явно под руководством Кремля и ставит своей целью дестабилизацию ситуации на Украине", - считает посольство.
Глава Чехии Земан принял делегацию ВСПР на Пражском граде в начале этого месяца, но позднее он опроверг утверждения некоторых из членов делегации о том, что якобы высказался за полную независимость закарпатской Украины.
"Ничего подобного я не сказал, наоборот, я подчеркнул территориальную целостность Украины. В соответствии с минскими соглашениями, я одновременно говорил о так называемой децентрализации (Украины)", - сказал на минувшей неделе Земан.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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