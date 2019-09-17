Посольство Украины выразило протест против поездки делегации Чехии в Крым

ПРАГА, 17 сен – РИА Новости. Украинское посольство в Праге в заявлении, опубликованном на его сайте, выразило протест против посещения Крыма делегацией из Чехии.

В состав делегации входили бывший замглавы компартии республики Йозеф Скала, писательница Ленка Прохазкова, замруководителя Экономической палаты города Усти-над-Лабем Йиржи Калах и гражданский активист Марек Обртел.

"Особую обеспокоенность вызывает информация о том, что участники этой группы провели переговоры с представителями российской оккупационной власти "об организации туристических групповых заездов" из Чехии на оккупированный Крым, что явилось бы прямым нарушением режима санкций Евросоюза", - говорится в документе посольства Украины в Праге.

Одновременно с чешской делегацией в Крыму побывали также два представителя общественной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" (ВСПР) Михайло Тяско и Васил Джуган, которые ранее входили в состав делегации ВСПР, принятой в начале сентября президентом Чехии Милошем Земаном. Их посольство Украины обвинило в попытке дестабилизации ситуации в своей стране.

"К сожалению, это является дальнейшим подтверждением того, что упомянутая организация (ВСПР) действует в духе и явно под руководством Кремля и ставит своей целью дестабилизацию ситуации на Украине", - считает посольство.

Глава Чехии Земан принял делегацию ВСПР на Пражском граде в начале этого месяца, но позднее он опроверг утверждения некоторых из членов делегации о том, что якобы высказался за полную независимость закарпатской Украины.

"Ничего подобного я не сказал, наоборот, я подчеркнул территориальную целостность Украины. В соответствии с минскими соглашениями, я одновременно говорил о так называемой децентрализации (Украины)", - сказал на минувшей неделе Земан.