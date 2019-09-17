Врач посоветовала, как пережить надвигающуюся на Москву "барическую пилу"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Людям, которые остро реагируют на перемены погоды, в дни резких перепадов атмосферного давления, известных в быту как "барическая пила", следует остаться дома, заявила ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова в интервью газете Людям, которые остро реагируют на перемены погоды, в дни резких перепадов атмосферного давления, известных в быту как "барическая пила", следует остаться дома, заявила ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова в интервью газете "Известия"

Она также добавила, что при подобных погодных условиях рекомендуется лежать и пить черный чай с мятой, который, по словам врача, "расслабляет" сосуды и успокаивает.

"Для метеочувствительных людей перепады атмосферного давления — неприятное событие. Это может сопровождаться снижением или повышением артериального давления, головными болями, небольшой тошнотой. Поэтому, если есть возможность, стоит отпроситься с работы. Придя домой, нужно обязательно лечь так, чтобы ноги были на подушке, слегка приподняты. Эта поза очень расслабляет сосуды", — пояснила специалист.

Молчанова подчеркнула, что метеозависимые люди не обязательно будут плохо себя чувствовать на протяжении всех дней колебаний в атмосферном давлении. По ее словам, недомогания могут проявиться либо только в первый, либо в последний день.

Кроме того, специалист заявила, что поход к врачу с высоким или низким давлением при "барической пиле" — дополнительная нагрузка на организм.