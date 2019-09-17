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РИА Новости

Трамп заявил о намерении заключить с Японией соглашение о пошлинах

01:38 17.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о намерении заключить с Японией соглашение о таможенных пошлинах и цифровой торговле, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте уведомления.
"Рад сообщить, что моя администрация достигла первичного соглашения о тарифных ограничениях с Японией и я намерен заключить это соглашение в ближайшие недели… Кроме того, я также заключу исполнительное соглашение (не требующее утверждения сената – ред.) с Японией о цифровой торговле", - сказано в документе.
Это процедурный этап, который предваряет анонсированное ранее подписание этих документов на полях Генассамблеи ООН в сентябре.
Япония и США начали торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транс-Тихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. Недовольство президента США Дональда Трампа вызывают, в частности, условия и объем импорта японских автомобилей. Трамп принял решение отложить введение пошлин на импортные машины и детали к ним на полгода. Торгпред США Роберт Лайтхайзер уже заявил, что даже после заключения соглашения о торговле пошлины на автомобили останутся в силе.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 22:44РИА Новости
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Дональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНООНЯпонияСШАЭкономика
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