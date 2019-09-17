Таможня и КГБ Белоруссии помогли остановить ввоз оружия в Россию с Украины

МИНСК, 17 сен — РИА Новости. Белорусские таможенники совместно с КГБ помогли раскрыть схему переправки оружия с Украины в Россию, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

"С Украины транзитом через Республику Беларусь перемещалось оружие в Литву и оттуда более крупными партиями перемещалось в Российскую Федерацию", — рассказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, позднее в России изъяли целый арсенал: автоматы, пистолеты, винтовки и около девяти тысяч боеприпасов.

Сенько также рассказал, что в то же время растет число попыток перевозки наркотиков через границу — в Белоруссии за восемь месяцев возбудили 129 уголовных дел.

"В четыре раза по весу количество наркотиков больше, чем за аналогичный период прошлого года: практически 626 килограммов изъято против 155 в прошлом году", — уточнил Сенько.

При этом, по его словам, большинство изъятых веществ предназначалось для российских получателей и везли их российские курьеры.

В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.