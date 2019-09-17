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РИА Новости

Таможня и КГБ Белоруссии помогли остановить ввоз оружия в Россию с Украины

01:33 17.09.2019 (обновлено: 09:05 17.09.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник Мозырского пограничного отряда в межгосударственном пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
Сотрудник Мозырского пограничного отряда в межгосударственном пункте пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудник Мозырского пограничного отряда в межгосударственном пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
МИНСК, 17 сен — РИА Новости. Белорусские таможенники совместно с КГБ помогли раскрыть схему переправки оружия с Украины в Россию, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

"С Украины транзитом через Республику Беларусь перемещалось оружие в Литву и оттуда более крупными партиями перемещалось в Российскую Федерацию", — рассказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, позднее в России изъяли целый арсенал: автоматы, пистолеты, винтовки и около девяти тысяч боеприпасов.
Сенько также рассказал, что в то же время растет число попыток перевозки наркотиков через границу — в Белоруссии за восемь месяцев возбудили 129 уголовных дел.
"В четыре раза по весу количество наркотиков больше, чем за аналогичный период прошлого года: практически 626 килограммов изъято против 155 в прошлом году", — уточнил Сенько.
При этом, по его словам, большинство изъятых веществ предназначалось для российских получателей и везли их российские курьеры.
Сотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе
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В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
За прошлый год, как сообщили в Госпогранкомитете страны, на границе с Украиной изъяли более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия. Тогда Лукашенко поручил усилить охрану южных рубежей и не исключал увеличения числа пограничников, поскольку знает, "сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется".
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийЗакрыта наглухо
Закрыта наглухо
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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Юрий СенькоКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Эвропейские ценности распространять оружие?!...
17 сентября, 03:17
Pankraz .
6340403
а расцеловывался лукашенко с хохлами,"братья" говорил.неужели дошло,хотя не верю в то что до него дошло.
17 сентября, 04:23
pilyugin60
36515019
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