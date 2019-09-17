Мадуро заявил, что двери для диалога с оппозицией останутся открытыми

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 сен - РИА Новости. Двери для диалога с оппозицией Венесуэлы будут оставаться открытыми, заявил президент страны Николас Мадуро.

Ранее власти заявили о начале переговоров с рядом оппозиционных политических партий. Уже был достигнут ряд договоренностей, в частности о возвращении Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) в Национальную ассамблею, освобождении заключённых, защите региона Эссекибо, осуждении санкций и требовании об их немедленном снятии, изменения в избирательном процессе.

В переговорах участвовали оппозиционные партии "Движение за социализм", "Изменимся", "Поступательное развитие", "Решения".

"Приветствую подписание соглашений, достигнутых за столом переговоров с оппозицией. Это шаг на пути достижения согласия и мира. Все двери для диалога будут оставаться открытыми ради спокойствия всех венесуэльцев", - написал Мадуро в Twitter

В августе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о приостановке переговоров с оппозицией при посредничестве Норвегии из-за ужесточения санкционной политики США. Затем он говорил о новых попытках диалога, но снова прекратил его из-за попытки оппозиции "сдать" спорный регион Эссекибо в обмен на политическую поддержку. Накануне оппозиция также признала отсутствие переговоров с властями Венесуэлы.