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РИА Новости

Мадуро заявил, что двери для диалога с оппозицией останутся открытыми

01:24 17.09.2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 сен - РИА Новости. Двери для диалога с оппозицией Венесуэлы будут оставаться открытыми, заявил президент страны Николас Мадуро.
Ранее власти заявили о начале переговоров с рядом оппозиционных политических партий. Уже был достигнут ряд договоренностей, в частности о возвращении Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) в Национальную ассамблею, освобождении заключённых, защите региона Эссекибо, осуждении санкций и требовании об их немедленном снятии, изменения в избирательном процессе.
В переговорах участвовали оппозиционные партии "Движение за социализм", "Изменимся", "Поступательное развитие", "Решения".
"Приветствую подписание соглашений, достигнутых за столом переговоров с оппозицией. Это шаг на пути достижения согласия и мира. Все двери для диалога будут оставаться открытыми ради спокойствия всех венесуэльцев", - написал Мадуро в Twitter.
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В августе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о приостановке переговоров с оппозицией при посредничестве Норвегии из-за ужесточения санкционной политики США. Затем он говорил о новых попытках диалога, но снова прекратил его из-за попытки оппозиции "сдать" спорный регион Эссекибо в обмен на политическую поддержку. Накануне оппозиция также признала отсутствие переговоров с властями Венесуэлы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Хуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАTwitterВ мире
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