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РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири

01:11 17.09.2019
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки увеличилась до 405 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили восемь лесных пожаров на площади 116 гектаров.
"На 00.00 мск 17.09.2019 на территории Российской Федерации действовало четыре лесных пожара на площади 405 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Как сообщает Авиалесоохрана, наибольшая площадь, где происходит тушение, сейчас на Камчатке - два пожара на землях лесного фонда на площади 275 гектаров.
Ликвидация лесных пожаров
13 сентября, 07:23РИА Новости
В лесах Красноярского края сняли режим ЧС
Согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 68 гектаров.
Режим ЧС введен в одном районе Красноярского края и в одном районе Якутии.
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Красноярский крайРоссияПроисшествия
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