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РИА Новости
Культура

Ансамбль Моисеева выступит на сцене Театра оперы и балета Тель-Авива

00:49 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВыступление ансамбля народного танца Игоря Моисеева на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
Выступление ансамбля народного танца Игоря Моисеева на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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Выступление ансамбля народного танца Игоря Моисеева на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева выступит в Израиле впервые на сцене Театра оперы и балета Тель-Авива с 17 по 20 сентября, сообщили в пресс-службе ансамбля.
Ансамбль Моисеева впервые выступил в Израиле в 1990 году. В сентябре труппа покажет свою программу на сцене Театра оперы и балета Тель-Авива.
"В Израиль мы везем концертную программу в двух отделениях. Первое будет завершать хореографическая картина Игоря Моисеева 1961 года "Рок-н-ролл", которую мы включили по просьбе организаторов концерта. Игорь Александрович задумал эту постановку после первых гастролей в США, где в то время был очень популярен рок-н-ролл. Но так как у нас он был запрещен, то мастером была поставлена пародия на рок-н-ролл "Назад к обезьяне". Сейчас эта хореографическая картина восстановлена и пользуется большим успехом у зрителей", - рассказал РИА Новости директор ансамбля Елена Щербакова.
Во втором отделении ансамбль представит последнюю по времени премьеру - хореографическую картину "Танго Del Plata" в постановке аргентинского хореографа Лауры Роатта.
Артисты во время исполнения аргентинского танца Маламбо на класс-концерте, посвященном Дню рождения Игоря Моисеева в концертном зале имени П. И. Чайковского
10 февраля 2017, 11:07РИА Новости
Народный балет: ансамбль Игоря МоисееваГосударственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева 10 февраля отмечает 80-летний юбилей. Лучшие выступления коллектива - в фотоленте Ria.ru.
Также израильские зрители увидят работы, ставшие мировой классикой: русский танец "Лето", молдавский шуточный танец "Табакэряска", Арагонскую хоту, танец аргентинских пастухов "Гаучо", а завершит концерт знаменитое моисеевское "Яблочко".
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КультураИгорь МоисеевРоссияИзраиль
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