Ансамбль Моисеева выступит на сцене Театра оперы и балета Тель-Авива

"В Израиль мы везем концертную программу в двух отделениях. Первое будет завершать хореографическая картина Игоря Моисеева 1961 года "Рок-н-ролл", которую мы включили по просьбе организаторов концерта. Игорь Александрович задумал эту постановку после первых гастролей в США, где в то время был очень популярен рок-н-ролл. Но так как у нас он был запрещен, то мастером была поставлена пародия на рок-н-ролл "Назад к обезьяне". Сейчас эта хореографическая картина восстановлена и пользуется большим успехом у зрителей", - рассказал РИА Новости директор ансамбля Елена Щербакова.