Ансамбль Моисеева выступит на сцене Театра оперы и балета Тель-Авива

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева выступит в Израиле впервые на сцене Театра оперы и балета Тель-Авива с 17 по 20 сентября, сообщили в пресс-службе ансамбля.
Ансамбль Моисеева впервые выступил в Израиле в 1990 году. В сентябре труппа покажет свою программу на сцене Театра оперы и балета Тель-Авива.
"В Израиль мы везем концертную программу в двух отделениях. Первое будет завершать хореографическая картина Игоря Моисеева 1961 года "Рок-н-ролл", которую мы включили по просьбе организаторов концерта. Игорь Александрович задумал эту постановку после первых гастролей в США, где в то время был очень популярен рок-н-ролл. Но так как у нас он был запрещен, то мастером была поставлена пародия на рок-н-ролл "Назад к обезьяне". Сейчас эта хореографическая картина восстановлена и пользуется большим успехом у зрителей", - рассказал РИА Новости директор ансамбля Елена Щербакова.
Во втором отделении ансамбль представит последнюю по времени премьеру - хореографическую картину "Танго Del Plata" в постановке аргентинского хореографа Лауры Роатта.
Также израильские зрители увидят работы, ставшие мировой классикой: русский танец "Лето", молдавский шуточный танец "Табакэряска", Арагонскую хоту, танец аргентинских пастухов "Гаучо", а завершит концерт знаменитое моисеевское "Яблочко".