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РИА Новости

Экс-премьер Италии Ренци объявил о выходе из Демократической партии

00:46 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Италии Маттео Ренци
Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. Архивное фото
РИМ, 17 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Бывший премьер-министр Италии, экс-секретарь Демократической партии Маттео Ренци объявил о выходе из политической организации, сообщила в понедельник вечером итальянская газета la Repubblica.
Как сообщается, Ренци известил о своем решении нынешнего главу правительства страны Джузеппе Конте по телефону. Кроме того, об этом были оповещены председатели обеих палат итальянского парламента.
"Одновременно Ренци выразил "убежденную поддержку" новому правительству", - говорится в сообщении на сайте издания.
Вероятный выход Ренци из состава Демпартии, которая создала основу правящего большинства наряду с "Движением 5 звезд", обсуждался в местными СМИ в связи с очевидными сложностями, которыми этот политический шаг грозит для недавно образованной коалиции. Не являясь формальным главой демократов, Ренци как бывший лидер партии, как считается, удерживает влияние в ее руководящих органах и сохранил сторонников среди парламентариев от ДП, что в долгосрочной перспективе даже может угрожать стабильности правительства.
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По некоторым подсчетам местных СМИ, "фракция Ренци" может насчитывать до 20 членов палаты депутатов и до 10 членов верхней палаты итальянского парламента. В случае с сенатом прошедшее на прошлой неделе голосование по доверию новому Совету министров показало, что коалиция Демпартии и "Движения" располагает 169 голосами в поддержку при минимальном пороге в 161.
Ренци возглавил левоцентристскую Демократическую партию в декабре 2013 года в возрасте 38 лет. Внутрипартийная борьба тогда сопровождалась отставками ряда видных представителей ДП. Уже в феврале следующего года Ренци сформировал новое правительство Италии, фактически сместив с поста премьера своего однопартийца Энрико Летту, который впоследствии ушел из политики.
Правительство Италии Ренци возглавлял по декабрь 2016 года, когда ушел в отставку после провала конституционного референдума. В марте 2018 года после крупного поражения Демпартии на парламентских выборах Ренци подал в отставку с поста лидера демократов. То же голосование дало ему возможность получить место в сенате.
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