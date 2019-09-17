Руководство Чехии обсудит отмену признания Косово

ПРАГА, 17 сен – РИА Новости. Отмена признания Чехией независимости Косово будет обсуждаться на встрече чешского премьера Андрея Бабиша с главами МИД и МВД, заявил сам Бабиш после встречи с президентом республики Милошем Земаном, высказавшимся негативно о самопровозглашенной республике.

На минувшей неделе во время визита в Белград, Земан заявил встречавшему его сербскому коллеге Александру Вучичу, что не любит Косово, не считает его демократическим государством и, наоборот, очень любит Сербию. На другой день на пресс-конференции в Белграде, отвечая на вопрос о том, могла бы Чехия отменить признание Косово в качестве независимого государства, Земан сказал, что хотел бы это дело обсудить на ближайшем совещании высших чешских руководителей через месяц.

В четверг Бабиш, а затем глава МИД Томаш Петршичек заявили, что для отмены Чехией признания Косово в настоящее время нет никаких поводов.

"В этой ситуации господин президент ссылается на постановление парламента Чехии в 2008 году о том, чтобы тогдашнее правительство во главе с Миреком Тополанеком не признавало Косово. Этот вопрос теперь будем обсуждать на координационном совещании по внешней политике с участием глав МИД и МВД", - сказал премьер.

Отвечая на вопрос журналистов, исключает ли для себя премьер какое-либо изменение в позиции по признанию Косово, Бабиш уклонился от прямого ответа.

"Я этого не говорю. С господином президентом мы об этом дискутировали, его мнение о признании Косово негативное", - сказал премьер.

В знак протеста против высказываний Земана о Косово в Белграде, в конце минувшей недели отменил свой визит в Прагу на саммит премьеров стран Вышеградской четверки и Западных Балкан замглавы правительства Косово.