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РИА Новости

Руководство Чехии обсудит отмену признания Косово

00:43 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
ПРАГА, 17 сен – РИА Новости. Отмена признания Чехией независимости Косово будет обсуждаться на встрече чешского премьера Андрея Бабиша с главами МИД и МВД, заявил сам Бабиш после встречи с президентом республики Милошем Земаном, высказавшимся негативно о самопровозглашенной республике.
На минувшей неделе во время визита в Белград, Земан заявил встречавшему его сербскому коллеге Александру Вучичу, что не любит Косово, не считает его демократическим государством и, наоборот, очень любит Сербию. На другой день на пресс-конференции в Белграде, отвечая на вопрос о том, могла бы Чехия отменить признание Косово в качестве независимого государства, Земан сказал, что хотел бы это дело обсудить на ближайшем совещании высших чешских руководителей через месяц.
В четверг Бабиш, а затем глава МИД Томаш Петршичек заявили, что для отмены Чехией признания Косово в настоящее время нет никаких поводов.
"В этой ситуации господин президент ссылается на постановление парламента Чехии в 2008 году о том, чтобы тогдашнее правительство во главе с Миреком Тополанеком не признавало Косово. Этот вопрос теперь будем обсуждать на координационном совещании по внешней политике с участием глав МИД и МВД", - сказал премьер.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
12 сентября, 18:33РИА Новости
Премьер Чехии выступил против пересмотра признания Косово
Отвечая на вопрос журналистов, исключает ли для себя премьер какое-либо изменение в позиции по признанию Косово, Бабиш уклонился от прямого ответа.
"Я этого не говорю. С господином президентом мы об этом дискутировали, его мнение о признании Косово негативное", - сказал премьер.
В знак протеста против высказываний Земана о Косово в Белграде, в конце минувшей недели отменил свой визит в Прагу на саммит премьеров стран Вышеградской четверки и Западных Балкан замглавы правительства Косово.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
11 сентября, 23:38РИА Новости
Премьер Чехии готов к дебатам с Земаном на тему отказа от признания Косово
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