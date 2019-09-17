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РИА Новости

Чешский премьер встретится в Нью-Йорке с Зеленским

00:37 17.09.2019
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© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
ПРАГА, 17 сен - РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш намерен встретиться во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом сообщил журналистам сам Бабиш после встречи в понедельник с главой Чехии Милошем Земаном.
"С господином президентом мы обменялись взглядами о ситуации на Украине. Я проинформировал его, что во время пребывания 22-28 сентября в Нью-Йорке, на заседании ГА ООН, встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал Бабиш.
По словам премьера, он обсудил с президентом Земаном также ситуацию в Сирии.
"Мы сошлись с господином президентом в том, что Чехия могла бы играть в Сирии более активную роль, поскольку она единственная из стран ЕС и НАТО имеет в этой стране посольство", - сказал Бабиш.
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