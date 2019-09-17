Чешский премьер встретится в Нью-Йорке с Зеленским

ПРАГА, 17 сен - РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш намерен встретиться во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом сообщил журналистам сам Бабиш после встречи в понедельник с главой Чехии Милошем Земаном.

"С господином президентом мы обменялись взглядами о ситуации на Украине. Я проинформировал его, что во время пребывания 22-28 сентября в Нью-Йорке, на заседании ГА ООН, встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал Бабиш.

По словам премьера, он обсудил с президентом Земаном также ситуацию в Сирии.