Суд рассмотрит иск ПСБ к компании Ананьевых Promsvyaz Capital B. V.

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник проведет заседание по иску Промсвязьбанка о взыскании более 16,5 миллиарда рублей с нидерландской компании Promsvyaz Capital B. V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали ПСБ.

Истец требует признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг от 14 декабря 2017 года, по которому ответчик продал банку его акции, ранее принадлежавшие трем НПФ - "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" (сейчас присоединен к "Сафмару"). Банк также требует применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с Promsvyaz Capital B. V. указанной суммы.

В этом деле - по иску банка о незаконности выхода трех НПФ из его капитала накануне санации - осталось только требование к нидерландской компании. По требованиям к пяти другим соответчикам - НПФ "Будущее", НПФ "Сафмар" и их управляющими компаниями "УК Управление инвестициями", "Ай Кью Джи Управление активами" и "Конкорд Управление Активами" - суд 10 сентября производство прекратил в связи с утверждением мирового соглашения.

По условиям мирового соглашения, НПФ "Будущее" и НПФ "Сафмар" разместят в ПСБ депозиты на общую сумму около 21 миллиарда рублей, включая те депозиты "Будущего", которые уже находятся в банке. Депозит "Будущего" будет размещен до 2029 года, "Сафмароа" - до 2040 года. Однако фонды смогут забрать свои деньги раньше, при условии покупки субординированных облигаций ПСБ на сумму депозитов.

На заседании 10 сентября после утверждения мирового соглашения представитель Promsvyaz Capital B. V. возражал против уточнения иска, согласно которому банк требует от компании экс-бенефициаров более 16,5 миллиарда рублей. По его словам, после удовлетворения требований банка в рамках мирового соглашения сумма требований к Promsvyaz Capital B. V. составит около 19 миллионов рублей. Представитель ПСБ заявил, что на данный момент никто из ответчиков требования банка не удовлетворил, и у него сохраняется право требовать возмещения от каждого из соответчиков по своему усмотрению. Суд уточненный иск принял к рассмотрению.