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РИА Новости

Суд рассмотрит иск ПСБ к компании Ананьевых Promsvyaz Capital B. V.

00:33 17.09.2019
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© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник проведет заседание по иску Промсвязьбанка о взыскании более 16,5 миллиарда рублей с нидерландской компании Promsvyaz Capital B. V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали ПСБ.
Истец требует признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг от 14 декабря 2017 года, по которому ответчик продал банку его акции, ранее принадлежавшие трем НПФ - "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" (сейчас присоединен к "Сафмару"). Банк также требует применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с Promsvyaz Capital B. V. указанной суммы.
В этом деле - по иску банка о незаконности выхода трех НПФ из его капитала накануне санации - осталось только требование к нидерландской компании. По требованиям к пяти другим соответчикам - НПФ "Будущее", НПФ "Сафмар" и их управляющими компаниями "УК Управление инвестициями", "Ай Кью Джи Управление активами" и "Конкорд Управление Активами" - суд 10 сентября производство прекратил в связи с утверждением мирового соглашения.
По условиям мирового соглашения, НПФ "Будущее" и НПФ "Сафмар" разместят в ПСБ депозиты на общую сумму около 21 миллиарда рублей, включая те депозиты "Будущего", которые уже находятся в банке. Депозит "Будущего" будет размещен до 2029 года, "Сафмароа" - до 2040 года. Однако фонды смогут забрать свои деньги раньше, при условии покупки субординированных облигаций ПСБ на сумму депозитов.
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На заседании 10 сентября после утверждения мирового соглашения представитель Promsvyaz Capital B. V. возражал против уточнения иска, согласно которому банк требует от компании экс-бенефициаров более 16,5 миллиарда рублей. По его словам, после удовлетворения требований банка в рамках мирового соглашения сумма требований к Promsvyaz Capital B. V. составит около 19 миллионов рублей. Представитель ПСБ заявил, что на данный момент никто из ответчиков требования банка не удовлетворил, и у него сохраняется право требовать возмещения от каждого из соответчиков по своему усмотрению. Суд уточненный иск принял к рассмотрению.
По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Ананьевы через Promsvyaz Capital владели 50,03% акций ПСБ, НПФ "Будущее" - 10%, НПФ "Сафмар" - 6,19%, НПФ "Доверие" - 3,81%. О санации ЦБ объявил 15 декабря 2017 года. Центробанк сообщал, что намерен провести расследование сделок на бирже с бумагами банка накануне санации.
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Центральный Банк РФПромсвязьбанкАлексей АнаньевМоскваРоссияЭкономика
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