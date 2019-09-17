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РИА Новости

Суд рассмотрит жалобу на продление ареста бывшего морпеха Пола Уилана

00:31 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник рассмотрит жалобу на продление ареста Пола Уилана, которому вменяется шпионаж, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 10.30.
Лефортовский суд столицы в конце августа продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 октября. Позже его адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что расследование уголовного дела было завершено, сейчас защита знакомится с его материалами.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Гражданин США Пол Уилан
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Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее адвокат мужчины Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флэшки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Гражданин США Пол Уилан в суде
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