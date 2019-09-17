В Таллине пройдет цифровой саммит по теме искусственного интеллекта

ТАЛЛИН, 17 сен — РИА Новости. Цифровой саммит Tallinn Digital Summit 2019, посвященный теме искусственного интеллекта и его влиянию на общество, во вторник пройдет в Таллине, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

"В саммите примут участие министры, отвечающие за сферу информационных технологий и цифровое развитие, главы крупных предприятий, эксперты в области искусственного интеллекта, профессора университетов из 20 стран мира. Они обсудят влияние искусственного интеллекта на услуги здравоохранение и правовую сферу, повышение при его помощи эффективности публичного сектора, развитие навыков, необходимые на рынке труда", - говорится в сообщении.

Цифровой саммит пройдет в третий раз. В этом году в нем примут участие представители Австралии, Австрии, Голландии, Ирландии, Исландии, Японии, Канады, Литвы, Люксембурга, Южной Кореи, Латвии, Норвегии, Франции, Швеции, Германии, Сингапура, Финляндии, Дании, Новой Зеландии и Великобритании.