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РИА Новости

В Таллине пройдет цифровой саммит по теме искусственного интеллекта

00:27 17.09.2019
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© Фото : Лаборатория "Сенсор-Тех"Умный помощник нового поколения с искусственным интеллектом Робин, который создали в Лаборатории "Сенсор-Тех"
Умный помощник нового поколения с искусственным интеллектом Робин, который создали в Лаборатории Сенсор-Тех
© Фото : Лаборатория "Сенсор-Тех"
Умный помощник нового поколения с искусственным интеллектом Робин, который создали в Лаборатории "Сенсор-Тех"
ТАЛЛИН, 17 сен — РИА Новости. Цифровой саммит Tallinn Digital Summit 2019, посвященный теме искусственного интеллекта и его влиянию на общество, во вторник пройдет в Таллине, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.
"В саммите примут участие министры, отвечающие за сферу информационных технологий и цифровое развитие, главы крупных предприятий, эксперты в области искусственного интеллекта, профессора университетов из 20 стран мира. Они обсудят влияние искусственного интеллекта на услуги здравоохранение и правовую сферу, повышение при его помощи эффективности публичного сектора, развитие навыков, необходимые на рынке труда", - говорится в сообщении.
Цифровой саммит пройдет в третий раз. В этом году в нем примут участие представители Австралии, Австрии, Голландии, Ирландии, Исландии, Японии, Канады, Литвы, Люксембурга, Южной Кореи, Латвии, Норвегии, Франции, Швеции, Германии, Сингапура, Финляндии, Дании, Новой Зеландии и Великобритании.
Этот формат для ведущих экспертов в цифровой сфере зародился в 2017 году, когда Эстония как председатель Совета ЕС организовала цифровой саммит, который собрал в Таллине руководителей глав и правительств ЕС. В прошлом году в фокусе конференции был глобальный обмен данными.
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