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РИА Новости

Госдума рассмотрит проект о создании единого ресурса данных россиян

00:25 17.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий создание в РФ единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о россиянах.
"Настоящий федеральный закон устанавливает правовые основы формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации (далее - федеральный ресурс о населении), в том числе сбора, обработки, хранения, получения, использования и защиты указанных сведений, а также гармонизации государственных и муниципальных информационных ресурсов, содержащих сведения о населении Российской Федерации", - говорится в проекте закона.
Документ был разработан Минфином. Полномочия по формированию и ведению федерального ресурса о населении предлагается закрепить за ФНС России.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данный ресурс формируется и ведется на основании сведений о физических лицах, представляемых уполномоченному органу соответствующими органами и организациями (МВД России, Минобороны России, Минобрнауки России, ФНС России, Росморречфлот, государственные внебюджетные фонды) в электронной форме посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Заседание Государственной Думы
00:24РИА Новости
Госдума рассмотрит в первом чтении проекты об электронных трудовых книжках
Как ранее отмечалось в материале на сайте кабмина, в настоящее время в России отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении и предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о физлице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач государственного управления.
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