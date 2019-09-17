Госдума рассмотрит в первом чтении проекты об электронных трудовых книжках

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть в первом чтении законопроекты об электронных трудовых книжках.

Правительство России в июле внесло в Госдуму пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", а также в КоАП в части установления административной ответственности за нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений.

Так, проектом поправок в ТК устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме, согласно которым их получение возможно у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в ПФР и с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Согласно проекту, бумажные трудовые книжки с 1 января 2021 года сохранят для тех работников, которые подадут письменное заявление об этом до конца 2020 года. Остальные работники получат бумажные трудовые на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение.

Согласно второму законопроекту, с 1 января 2020 года работодателей предлагается обязать предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, следует из другого законопроекта. С 1 января 2021 года при приеме на работу или увольнении такие сведения должны будут представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа.

"С 2020 года вступает закон в силу, до 1 января 2021 года есть возможность и право у работника подать заявление о том, что ему надо сохранить прежнюю трудовую книжку", - пояснил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.